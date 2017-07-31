«У нас есть удачный опыт сотрудничества»: как отразятся санкции против Ирана на его отношениях с Арменией?

Конгресс США 27 июля одобрил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, документ должен подписать президент Дональд Трамп. О санкциях в отношении дружественной для нас страны – Ирана Aravot.am побеседовал с иранистом Арменом Исраеляном.

Он отметил, что речь идет о действовавших ранее санкциях, часть которых продлевается: «Если раньше они касались ядерных программ, и Иран обвиняли в попытках создать ядерное оружие, то сейчас звучат другие заявления, связанные с ракетными системами. Особенно после иранских ракетных ударов по Сирии они пытаются сделать все, чтобы ограничить растущий в регионе иранский фактор».

По словам эксперта, санкции негативно отразятся на экономике Ирана. Как они отразятся на отношениях Иран-Армения, по словам Армена Исраеляна, проблемы могут быть в банковском секторе и по части инвестиций: «Однако, на мой взгляд, если между нами и Ираном по каким-то вопросам будут четкие договоренности, то, я уверен, никаких проблем не возникнет. У нас уже есть удачный опыт сотрудничества с Ираном».