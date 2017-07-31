Левон Барсегян обратился в Конституционный суд

Конституционный суд РА принял в производство жалобу председателя клуба «Аспарез» Левона Барсегяна. Барсегян и его представитель в суде – депутата НС, правозащитник Артака Зейналян оспаривают несоответствие законодательных норм о нарушении права неприкосновенности личной жизни и личной свободы с Конституцией РА.

Закон предусматривает компенсацию морального ущерба -за лишение свободы, однако не предусматривают компенсацию морального вреда за нарушение других основных прав. Речь идет о праве на свобод собраний, праве на свободу выражения и нарушения других прав.

Напомним, что 21 сентября 2011 года в ходе мероприятий по случаю 20-летия Независимости РА Левона Барсегяна подвергли приводу и три часа удерживали в отделении милиции. Его отпустили только после военного парада. В этот день Левон Барседян пытался провести мирную акцию протеста и выразить свое несогласие в связи с тем, что на параде по случаю 20-летия независимости РА, помимо армянского флага были также иностранные флаги. В военном параде также принимала участие российская группировка войск.

«Мы обратились в суд, чтобы было признано нарушение его права. Через два года суд признал, что он был арестован, признал, что было нарушено его право на проведение собраний, право на свободу выражения мыслей и свободу передвижения»,- в беседе с Aravot.am отметил Артак Зейналян добавив, что он попытался добиться справедливой компенсации судебных расходов и морального ущерба. Суд постановил, что полиция должна выплатить Левону Барсегяну 200 тысяч драмов.

«Впервые в истории Армении была применена в практике административных правоотношений компенсация морального ущерба»,- отметил наш собеседник, добавив, что закон был принят в 2003 году и ни разу не применялся. Однако Левону Барсегяну это деньги были предоставлены только за арест, компенсации за моральный ущерб, компенсации за нарушение правя на проведение собраний, правя на свободу выражения мыслей и свободу передвижения выплачено не было. Тогда как Артак Зейналян отметил, что 200 тысяч драмов – очень маленькая сумма для того, чтобы считаться восстановлением права. Заседание КС по делу назначено на 7 ноября.