Крах Лаврова-Путина: Григорий Явлинский – о новых санкциях США против России

«Хамством» назвал Путин почти единогласное (419 голосов против трех) принятие палатой представителей Конгресса США закона о санкциях против России. Возможно, и хамство. В Америке тоже есть «вежливые люди».

Но суть дела, конечно, не в хамстве. Принятие закона, ставящего Россию на одну ступень с Ираном и КНДР, — это символ. Символ полного краха всей внешней политики Путина-Лаврова. Ничем не подкрепленные амбиции, непонимание устройства современного мира и национальных интересов собственной страны, непрофессионализм, поиск решений сложных проблем только в прошлом, имперские потуги и реальная агрессия в отношении более слабых соседей, стиль дворовой шпаны, бесконечная ложь и авантюры — все это привело нашу страну почти к полной изоляции.

Только вдумайтесь. В 2013 году Россия — уважаемый член практически всех важнейших международных структур и саммитов, включая G-8. С нашей страной все так или иначе считаются и хотят иметь дело. И это заслуги не Путина с Лавровым, не они это положение России заработали и приумножили. Это было отражением реального потенциала России как мировой державы, ее «основного внешнеполитического капитала», данного судьбой и историей, заработанного народом. Не изменила этого положения ни война с Грузией, ни спонсирование независимости Абхазии и Южной Осетии, ни «акт Магнитского», ни бесконечные вербальные претензии и обиды на всех в стиле подростка периода полового созревания. В 2013-м еще все всё проглатывали. Упреки были, ограничений и санкций не было.

В 2017 году уже очевидно, что национальный внешнеполитический капитал российские власти промотали и оставляют страну у разбитого корыта. Против России на законодательном уровне на десятилетия вводятся широкие экономические санкции и ограничения, которые в совокупности являются реальным и серьезным барьером для развития страны и которые так просто теперь уже не отменишь (на отмену поправки Джексона-Веника о торговых ограничениях для СССР американским законодателям потребовалось 38 лет — ее отменили только в 2012 году). Нормы нового американского закона носят не только экономический, но и политический характер.

Конфликт с Европой, на который руководство страны давно и настойчиво нарывалось, привел к педантичному (практически каждые полгода) обновлению пакетов антироссийских санкций, а история с российской контрабандой в Крым турбин Siemens как раз в момент принятия закона Конгрессом США еще больше сблизила позиции европейцев и американцев и еще дальше задвинула нас.

Но и на востоке у Путина ничего не получается. Китай к нам совершенно безразличен. Даже совместный проект «Сила Сибири» по прокладке газопровода в Азию Россия реализует, похоже, пока только за свой счет. Невнятность российской позиции привела и к неспособности договориться о чем-либо существенном с Японией, которая также поддерживает санкции против России.

А еще мы находимся в перманентных открытых и скрытых конфликтах почти со всеми соседями: война с Украиной, жесткие трения с Молдовой и Грузией, полное отчуждение со странами Балтии, даже с Беларусью мы по-настоящему не можем найти общего языка. Добавьте сюда очень непростые отношения с большинством стран Центральной Азии и никак не контролируемую там нарастающую напряженность, идущую из Афганистана. Плюс бессмысленное и ущербное для нашей страны участие в гражданско-религиозной войне в Сирии, грозящее перерасти в противостояние со всем суннитским миром (а это две трети всех мусульман на Земле). Вот и вся наша «внешняя политика». У России сегодня не осталось ни союзников, ни даже партнеров — мы идем по «пути, которого нет».

Впрочем, и экономическую политику последних 15 лет тоже справедливо назвать провалом. Когда в 2003-2008 годах, благодаря высоким ценам на нефть, у страны были беспрецедентные возможности для реформирования экономики и формирования настоящего среднего класса, не было сделано по большому счету ничего ни для создания современной конкурентоспособной экономики, ни даже для выработки эффективной энергетической политики, учитывающей сланцевую революцию в нефтедобычи. Зато мы один за другим тянем трубопроводы в Европу и раскармливаем малоэффективные корпоративные гиганты «Роснефть» и «Газпром».

В результате после фактически четырех сроков Путина у России не оказалось ни политики, ни стратегии. Вместо этого Кремль практикует примитивное ручное управление и шантаж, вплоть до угроз и намеков на возможность применения ядерного оружия.

Целая армия бравых российских комментаторов, политологов, депутатов и «сенаторов», отвечая на вопрос, что теперь делать, мечтают, что Европа из-за нас поссорится с США и те в результате откажутся от санкций. Ну или надеются, что Трамп не подпишет закон. Некоторые еще говорят, что «мы им такие контрсанкции устроим, что они еще к нам на коленях приползут», и вообще «нам только лучше — вон, смотрите, мы уже благодаря санкциям обеспечили себя собственной свининой».

Почему неглупые вроде люди хором повторяют такие глупости? Одна из причин — страх. Они понимают, в чем дело, но боятся за свое положение, должность, доходы, а иногда и за свободу и даже жизнь. Другая причина в том, что система Путина заставила людей привыкнуть к абсурду, к воровству и лжи, к фальсификациям на выборах, к несменяемости президента и даже к немыслимому ранее — к войне с Украиной. Теперь заставит привыкнуть и к положению изгоя в компании с Северной Кореей и Ираном. Но у этих хотя бы есть подобие «идеологии» — пусть и ошибочной, зато иранцам и северокорейцам понятно, за что они страдают. А у нас-то что? Путин? И этого достаточно, чтобы сделать страну мишенью для санкций? Чтобы все кому не лень могли упражняться, кто больнее Россию ударит? Мы к этому должны привыкнуть? В этом, что ли, суверенитет и величие?

Новый американский закон — это не очередное продление или ужесточение санкций. В сочетании с европейскими санкциями он знаменует новую для нашей страны реальность: Россию фактически вплотную подвели к исключению из мировой финансовой системы, отсечению от глобальных рынков капитала (см. статью “Осознанный выбор?”, “Новая газета”, февраль 2015). Уже обозначено место России в мире на ближайшие годы — на обочине, в одном ряду с КНДР и Ираном. Противостояние выходит на новый уровень. Главное здесь — колоссальная потеря времени и необратимое отставание. Это уже не просто дворовые хулиганские выходки сотрудников Лаврова на заседаниях Совбеза ООН.

На Западе уже отчетливо ощутили серьезные кризисные процессы, ведущие к рецессии современного капитализма. Вот-вот начнется переосмысление отживших и неработающих западных парадигм в политике и экономике. К огромному сожалению, именно в этот момент у нас на глазах формируется долгосрочная стратегия изоляции и понижения статуса России, выталкивания ее из большого современного мира. На сегодняшнем политическом материале будут воспитываться новые поколения мировых политиков. Матрицы сознания, которые закладываются сейчас, потом будет крайне сложно преодолевать.

Да, в общем безумном хоре в нашей стране звучат отдельные разумные голоса: необходимо реформировать экономику так, чтобы не зависеть от нефти и газа, не нужно контрсанкциями «назло маме отмораживать себе уши». Верные пожелания, но не выполнимые при Путине. Да и разумных голосов этих мало, ничего они не изменят.

И никакая Европа нам не поможет. У европейцев к нам свои претензии, и они всегда будут заодно с Америкой, что бы там ни говорили отдельные деятели и как бы ни упражнялись журналисты. У этого много причин, но одна из главных состоит в том, что американский рынок для Европы во много раз, на порядки важнее российского.

Мир такой, какой он есть. У каждой страны свои недостатки. Многие совершают ошибки и даже преступления. Nobody is perfect. Главное в современном мире — понимать и всячески защищать собственные интересы и при этом уметь жить в объективной реальности с учетом своих ресурсов и возможностей. Внешняя политика заключается в том, чтобы создавать себе каких-никаких, но друзей, а не врагов. Находить общий язык в том реальном мире, который нас окружает, меньше фантазировать, жить по общим правилам независимо от того, нравятся нам в данный момент эти правила или нет. Стараться участвовать в их выработке, исходя из реального соотношения сил и потенциалов. Ни в коем случае не загонять страну в изоляцию, не подставлять под санкции и всячески избегать войны. Российское руководство все делает с точностью до наоборот.

Какие действия необходимо предпринимать уже сегодня в интересах России?

Первое. Инициировать созыв международной конференции для обсуждения международно-правового положения Крыма и возможного принятия решения о легитимном референдуме.

Второе. Вывести войска «отпускников» из Донбасса, закрыть границу с Украиной, прекратить поставки оружия и военной техники в зону конфликта, остановить оголтелую преступную антиукраинскую пропаганду, в принципе отказаться от всех видов поддержки сепаратистских сил и движений, согласиться на ввод в регион миротворческих сил ООН для предотвращения мести и расправы над населением.

Третье. Объявить реальный план прекращения военного участия России в гражданской войне в Сирии и немедленно приступить к его реализации.

Подчеркну, все это нужно не американцам, а нам, нашей стране — по моральным соображениям, человеческим и прагматическим. Пока ничего из этого не сделано, шансов на улучшение ситуации и выход из изоляции нет никаких. Безусловно, даже когда эти необходимые условия будут выполнены, все в один миг не изменится, мы не станем в одночасье частью большого развитого мира, как это было до 2014 года. В слишком глубокую яму сбросила Россию политика Путина-Лаврова. Но без этих трех шагов удушение нашей страны продолжится.

Понятно, что в сегодняшней России реализация или хотя бы серьезное обсуждение этих положений крайне маловероятны. Но рано или поздно делать это придется. Лучше рано.

Источник – сайт Григория Явлинского