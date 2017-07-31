Вице-президент США Майк Пенс начинает сегодня визит в Грузию, передает Радио Свобода.

Пенс будет присутствовать на начавшихся 30 июля масштабных военных учениях НАТО (“Достойный партнёр”). Кроме пяти стран – членов НАТО в них принимают участие три государства – партнёра Североатлантического союза.

В программе визита также переговоры с грузинским руководством о развитии двустороннего сотрудничества.

В Тбилиси американский вице-президент прибудет из Таллина, где накануне встречался с лидерами Эстонии, Латвии, Литвы.

Главная цель этих переговоров – выразить поддержку США их союзникам и партнёрам, обеспокоенными исходящими от России угрозами в адрес их регионов.

После Грузии Майк Пенс посетит Черногорию, которая недавно вступила в НАТО.

Вице-президент США Майк Пенс, прибывший в воскресенье в Эстонию, ответил на вопросы журналистов, передает Голос Америки.

«Президент Трамп направил меня в Европу с очень простым посланием, – сказал вице-президент. – И состоит оно в том, что «Америка – на первом месте» не значит: «Америка в одиночестве». Наше послание государствам Балтии – и мое послание во время визита в Грузию и Черногорию – будет таким же».

«Мы – с вами, мы стоим с вами плечом к плечу во имя свободы», – так Майк Пенс сформулировал послание Соединенных Штатов их союзникам в Восточной Европе.

В связи с вопросом об американо-российских отношениях вице-президент США заявил: «Президент чрезвычайно ясно дал понять, что дестабилизирующие действия России, поддержка ею режимов-изгоев, ее действия в Украине – неприемлемы. Президент ясно заявил о том, то очень скоро подпишет принятый Конгрессом США (законопроект о) санкциях… Однако в то же время, ясно выражая наши намерения, мы ожидаем, что поведение России изменится. Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства по отношению к Украине, в вопросе о поддержке режимов-изгоев в Иране и Северной Корее. Мы продолжаем считать, что если Россия изменит свое поведение, то наши отношения могут измениться к лучшему – в интересах обеих наших стран и в интересах мира и стабильности в регионе и во всем мире».

Ранее в воскресенье Майк Пенс встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Пенс сделал запись в книге для гостей: «Пусть наша дружба и свобода всегда укрепляется и процветает. Мы вместе с вами».

Белый дом сообщил, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудили председательство Эстонии в Совете ЕС. Вице-президент поблагодарил Ратаса за то, что он уделяет приоритетное внимание усилению трансатлантических связей, укреплению сотрудничества по линии ЕС-НАТО и увеличению расходов на оборону в рамках повестки председательства Эстонии. Вице-президент отметил непоколебимую приверженность США обеспечению безопасности стран Балтии и обязательствам по коллективной обороне в соответствии с 5-й статьей договора о НАТО, говорится в сообщении. Пенс также высоко оценил вклад Эстонии в международную безопасность, в том числе в Афганистане и Ираке, а также лидерскую роль Эстонии, как одной из шести стран НАТО, выполнившей обязательство довести расходы на оборону до 2 процентов ВВП.

Ратас заявил, что очень рад приезду Пенса и его коллег в Таллинн, и упомянул несколько тем, имеющих, по его словам, большое значение для Эстонии: «оборона, безопасность, киберпространство и экономика». Комментируя тесные связи между двумя странами, эстонский премьер-министр напомнил: «Многие наши родственники живут в США уже 60-70 лет».

«Ваш визит очень многое значит для нас. Мы надеемся на прочное и углубленное сотрудничество в будущем», – сказал Ратас, завершая свое выступление.

Майк Пенс отметил, что приехал в Эстонию, чтобы «проанализировать прочные связи» между народами двух стран. Вице-президент выразил признательность за твердую приверженность Эстонии делу совместной обороны и поздравил ее со вступлением в права председателя ЕС.

«Мы рассчитываем на совместную работу с вами, в то время как вы продолжаете показывать убедительный пример и уверенное лидерство [в рамках] трансатлантического альянса», – сказал Пенс.

Вице-президент США заявил, что с нетерпением ожидает встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник, а также другими лидерами стран Балтии.

Фото – Радио Свобода