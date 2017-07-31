Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:13 | Июль 31 2017
17:13 | Июль 31 2017

Минфин России предупредил об истощении резервов для выплаты зарплаты к концу 2017 года

Минфин России предупредил об истощении резервов для выплаты зарплаты к концу 2017 года

Нынешняя стабильность в российской экономике обеспечивается только за счет резервов. Без изменений к концу 2017 года они истощатся, и у правительства не будет возможности выплачивать заработные платы. Об этом в субботу, 30 июля, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По словам Нестеренко, сейчас внешние и внутренние факторы позволяют обеспечивать разрыв между доходами и расходами бюджета. Но экономика России находится в центре шторма, подчеркнула первый замглавы Минфина. «Когда выглядит все тихо и благополучно, но на самом деле мы уже находимся в этом центре», — сказала она.

Политики должны оценивать и выбирать решения, влияющие на состояние экономики, считает представитель Минфина. «Будет ли это хаотично, или мы будем формировать политику, которая позволит нам более безболезненно из этой ситуации выйти», — добавила она.

25 июля президент России Владимир Путин поручил доработать доклад Столыпинского клуба и на его основе подготовить новую программу развития экономики.

Министр финансов Антон Силуанов 7 июля заявил, что дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 3,2 процента ВВП.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на материалы Минфина сообщило, что Резервный фонд России будет исчерпан в 2017 году.

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Рубрики: Международные

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