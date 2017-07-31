Минфин России предупредил об истощении резервов для выплаты зарплаты к концу 2017 года

Нынешняя стабильность в российской экономике обеспечивается только за счет резервов. Без изменений к концу 2017 года они истощатся, и у правительства не будет возможности выплачивать заработные платы. Об этом в субботу, 30 июля, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.
По словам Нестеренко, сейчас внешние и внутренние факторы позволяют обеспечивать разрыв между доходами и расходами бюджета. Но экономика России находится в центре шторма, подчеркнула первый замглавы Минфина. «Когда выглядит все тихо и благополучно, но на самом деле мы уже находимся в этом центре», — сказала она.
Политики должны оценивать и выбирать решения, влияющие на состояние экономики, считает представитель Минфина. «Будет ли это хаотично, или мы будем формировать политику, которая позволит нам более безболезненно из этой ситуации выйти», — добавила она.
25 июля президент России Владимир Путин поручил доработать доклад Столыпинского клуба и на его основе подготовить новую программу развития экономики.
Министр финансов Антон Силуанов 7 июля заявил, что дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 3,2 процента ВВП.
5 июля агентство Reuters со ссылкой на материалы Минфина сообщило, что Резервный фонд России будет исчерпан в 2017 году.