Кремль призывает США к «реабилитации от политической шизофрении»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для нормализации отношений России и США необходимо проявление политической воли. «Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказа от попыток санкционного диктата», — цитирует Пескова агентство РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что ранее президент Владимир Путин «акцентировал заинтересованность России продолжать взаимодействие в сфере общих интересов с США».

Песков также объяснил, почему Россия приняла меры в отношении США еще до того, как законопроект об ужесточении санкций подписал президент Дональд Трамп. По его словам, де факто документ, который прошел через конгресс, примет форму закона, даже если глава Белого дома его не подпишет. «Поэтому нечего ждать было, все было достаточно очевидным», — сказал он.

В минувшую пятницу Россия объявила о решении сократить с 1 сентября численность американских дипломатов в России до 455 человек, а также закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору. В эфире телеканала «Россия 1» президент Путин назвал это реакцией на ужесточение конгрессом санкций, которое он охарактеризовал как «не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений».

27 июля, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, Путин назвал новые американские санкции попыткой Вашингтона использовать свое «геополитическое преимущество». «В какой-то момент придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны», — сказал Путин.

На прошлой неделе законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи сначала был одобрен Палатой представителей, а затем и Сенатом. В Белом доме вслед за этим заявили, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный закон.

В Госдепе решение Конгресса объяснили желанием американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Решение о сокращении штата посольства там назвали неуместным.