Ереван не должен под давлением Кремля делать антиамериканские заявления: Степан Григорян

Политолог Степан Григорян не исключает, что после очередного ужесточения позиции Запада по отношению к России, в частности после введения новых, более широкомасштабных санкций против Москвы со стороны Палаты представителей Конгресса США, Россия может заставить своих партнеров по линии ОДКБ занять антиамериканскую позицию.

«Мы должны сказать России, чтобы она не разговаривала с нами с позиций или-или. Например, Россия может пожелать, чтобы в ближайшие дни в ОДКБ было принято осуждающее США заявление. Армения в этом случае должна поднять четкий вопрос: она не может участвовать в принятии подобного документа», – сказал Радио Азатутюн политолог.

В противном случае, по его словам, Ереван окажется в абсурдной ситуации, «поскольку сегодня реальную помощь Армении предоставляют лишь Евросоюз и США в виде денег, технологий и другого содействия».

Григорян подчеркивает: в конце концов, Армения не может осуждать «своих основных спонсоров», следовательно, исходя из своих же собственных жизненных интересов, она должна дать понять России, что «есть красная линия, которую она не может переступить», поскольку это означало бы окончательную потерю суверенитета.

Фото – Радио Азатутюн