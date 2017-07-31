Какая страна мешает Армении приобретать оружие у Израиля?

По мнению Сергея Минасяна, это не Россия, и не Азербайджан. Это – Иран

В четверг после заседания Правительства заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя визит в Ереван министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, сообщил, что Израиль готов продавать военную технику также и Армении, а Азербайджану продает оружие не из-за враждебного отношения к Армении.

Газета «Аравот» обратилась к заместителю директора Института «Кавказа» Сергею Минасяну с вопросом, не целесообразнее ли для Армении в политическом и военном плане приобретать вооружение у Израиля?

«Теоретически целесообразно, так как израильское оружие по своим возможностям порой уникально. Этот фактор оказался особенно важным, например, во время апрельской войны, так как главные проблемы, которые возникали у арцахской армии, как это ни удивительно, были связаны не столько с российским, сколько с израильским оружием. Другое дело, что речь идет о цене: современные виды израильских вооружений, изготовленных по европейским стандартам, довольно дорогое. А особенностью армяно-российского военно-технического сотрудничества является то, что Армения имеет возможность получать новое оружие на льготных условиях, по более дешевой стоимости, а использованное – бесплатно».

По мнению Сергею Минасяна, вопрос не столько политический, сколько экономический: «Речь идет об очень серьезных деньгах. Например, объем военно-технического сотрудничества Азербайджана и Израиля за один год, по разным подсчетам, достигает нескольких миллиардов долларов, что составляет объем военного бюджета Армении за целые 10 лет. И потому вопрос не только в том, что Израиль продает оружие Азербайджану, из-за того, что последний имеет с нами проблему».

Сергей Минасян отметил, что в отличие от западных стран – США, ЕС, стран – членов НАТО, которые наложили эмбарго на поставки для использования в зоне Карабахского конфликта летального оружия, в Израиле такого эмбарго нет, и он продает Азербайджану современное высокотехническое эффективное оружие, но это очень дорогое удовольствие.

На наш вопрос о том, что, возможно, было бы целесообразнее сократить приобретаемые у России вооружения, и на сэкономленные средства приобрести некоторое количество соответствующего европейским стандартам оружия у Израиля, конечно, при условии, что против этого не выступит Россия, господин Минасян ответил, что в этом вопросе крайне чувствительны не столько Россия и Израиль, сколько Иран: «Есть серьезные политические проблемы. Например, конфронтация между Израилем и Ираном. Иран, по положению на данный момент, не поставляет Азербайджану летальное оружие. А российский фактор имеет самое легкое объяснение. Но, в целом, если бы у нас имелась возможность приобретать оружие, аналогичное израильскому, было бы неплохо».

Сергей Минасян отметил, что приобретение нами каждого патрона, будь то у России, или у Израиля, будет способствовать сохранению военного баланса и мира.

На вопрос, эффективно ли работал дипломатический корпус Армении с Израилем на протяжении 25 лет, господин Минасян еще раз отметил, что надо понимать, что здесь имеются отношения со страной, которая крайне чувствительна в этом вопросе. Это Иран. И расчеты надо делать так, чтобы не было шагов, в результате которых мы потеряем больше, чем что-то получим.

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

28.07.2017

http://www.aravot.am/2017/07/29//