Беспрецедентные санкции в отношении «стратегического союзника»

Накануне американские законодатели с исключительной солидарностью проголосовали в пользу законопроекта, по которому в отношении России будут применены беспрецедентно жесткие санкции. Этот пакет станет тяжелым ударом и по военной, и по экономической мощи Москвы, той мощи, уповая на которую, официальный Ереван продолжает сохранять свое членство в ЕАЭС и ОДКБ, считая Россию «стратегическим союзником».

Факт в том, и об этом говорят даже российские эксперты, что эту страну ждут большие испытания, и вовсе не факт, что Армения обязана продолжать свою «традиционную» политику и навлекать на себя эти испытания. В Армении уже звучат призывы переоценить угрозы и пересмотреть подходы к безопасности и внешнеэкономической политике. Насколько это оправдано, в чем истинный интерес Армении в этой новой расстановке, может выясниться только в результате публичной дискуссии. Во всяком случае, ясно, что «по-прежнему» больше не будет, а что будет после этого – зависит от нас, нашей общей воли и нашего интеллекта.

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Газета «Аравот»

29.07.2017г