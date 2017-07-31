Россия и Зимбабве «объединятся в борьбе с санкциями Запада»

Россия и Зимбабве будут вместе бороться с санкциями западных стран. Соответствующие соглашения были достигнуты представителями двух стран на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Хараре. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает Лента.Ру со ссылкой на ТАСС.

«Кроме выражения солидарности в осуждении этих санкций, мы должны объединить наши усилия для предотвращения ущерба для наших экономик, нанести который хотели авторы этих необоснованных и аморальных мер», — заявил по итогам заседания министр иностранных дел Зимбабве Симбараше Мумбенгегви.

Российскую делегацию возглавлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, призвавший к отмене «несправедливых санкций». В рамках визита в Хараре он встретился и с президентом Зимбабве Робертом Мугабе. Среди прочего, обсуждались совместные инвестиционные проекты.

Зимбабве оказалась под санкциями западных стран в 2008 году, когда были обнаружены нарушения на выборах и конфискация земель белых фермеров. Оказавшие разрушительное влияние на экономику африканского государства ограничения были сняты в 2013-м, но только со стороны ЕС. США сохраняет в отношении Зимбабве режим ограничительных мер.

Россия попала под санкции стран Запада, в том числе США и государств-членов Евросоюза, в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и конфликта на востоке Украины. В августе 2014 года Москва в качестве ответной меры ввела продовольственное эмбарго.