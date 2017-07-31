Андрей Пионтковский: ответ на санкции – «Бункер» или «Хунта»

Андрей Пионтковский: ничего подобного не было в годы холодной войны с СССР

27 июля 2017 года сенат США почти единогласно поддержал пакет санкций против РФ. Новые ограничительные меры коснулись финансовой, банковской и энергетической отраслей России. Бросается в глаза, что новые ограничительные меры – и так беспрецедентно жесткие, ставят путинскую Россию в один ряд с такими странами изгоями, как Иран и Северная Корея. Корреспондент “Русского Монитора” поговорил с известным российским политическим аналитиком Андреем Пионтковским о сложившейся ситуации.

– Андрей Андреевич как Вы прокомментируете настроения, которое царят в российской верхушке после того, как стало известно о введении новых, беспрецедентно жестких антироссийских санкций?

– Мне кажется, растерянность – наиболее точная характеристика состояния, переживаемого верхушкой преступного сообщества, по какому-то странному недоразумению называющего себя российской политической “элитой”. Кто-то напуган, кто-то может быть призывает к дальнейшей эскалации, но то, что там растеряны все – это безусловно так. В течении 10 дней, президент Трамп должен либо подписать, либо ветировать новый закон о санкциях в отношении оси зла (Дзюдохерия, КНДР, Иран). Положение у него действительно сложное. Наложить вето – означало бы для него в сегодняшней внутриполитической ситуации в США политическое самоубийство. Ясно, что на это он не пойдет. Поэтому, нет никаких сомнений в том, что санкционный закон вступит в силу.

Тем не менее меры, которые были объявлены российскими властями в пятницу утром несколько удивляют. В заявлении МИДа четко говорится, что они являются ответом на новый закон о санкциях, который формально еще не вступил в силу. Вообще говоря, так никогда не делают. Ну это даже не самое главная несуразность. Ясно что “ответные меры” – все эти подвалы, дачи, сараи, высылки дипломатов – абсолютно несоразмерны тому, о чём идёт речь в американском законопроекте.

Этот закон, если хотите, объявление вне закона всей российской политической верхушки, которая, как известно держит свои активы в Соединенных Штатах. Финансовая разведке США поручается в течении 180 дней выявить (скорее всего это и так ей давно известно) все активы, принадлежащие представителям российского правящего класса, начиная с В.В. Путина и обнародовать эти данные. После чего ко всем членам преступного сообщества будут применены действующие в США законы, касающиеся борьбы с отмыванием незаконно нажитых средств.

По существу, это асимметричный ответ на ту гибридную войну, которую Россия ведёт против Запада на протяжении последних трех лет. Единодушие, с которым в Конгрессе был одобрен этот закон можно было предвидеть после конференции по безопасности , которая прошла неделю назад в Аспене, в которой в личном качестве участвовали прежние и нынешние руководители американских силовых структур. Я бы назвал их выступления, которые прозвучали на этой конференции – коллективным римейком Фултонской речи Черчилля в 1946 году. Констатировалось , что Россия ведет агрессивную войну против Запада, и выражалась решимость отразить эту агрессию. Это принципиально новый модус отношений США с путинским клептократическим режимом.

А в ответ на это в МИДе бормочат что-то про сараи и дачи. В конце прошлого года Барак Обама незадолго до своего ухода из Белого дома забрал несколько объектов, которые Кремль использовал для шпионажа, и выслал несколько десятков российских дипломатов. Лавров делал по этому поводу громкие заявления, грозился симметричными мерами, которые как раз сейчас и были приняты. Но на следующий день платный кремлевский агент Флинн примчался к Кисляку ( по поручению Трампа, очевидно), сказав, что не надо, мол, ничего делать в ответ, не надо никого высылать – мы с Трампушкой всё порешаем, все обамовские санкции отменим к чертовой матери, как только переселимся в Белый дом. И Путин распорядился тогда не вводить никаких ответных мер, что подавалось пропагандой как пример глубочайшей мудрости вождя. Мудрость эта была оперативной договоренностью с группой Трампа – Флинна – Кушнера, на которую тогда Кремль возлагал большие надежды. А сегодня Москва вдруг объявляет о мерах, которые являются действительно симметричным ответом, принятым в дипломатии, только ответ этот симметричен тем действиям Обамы, которые тот предпринял в декабре 2016 года.

Но их “продают” российскому обывателю, как решительный ответ на новый санкционный закон, еще не принятый, но обреченный быть принятым при Трампе. В Москве просто не знают, что им делать, потому что ничем серьезным на этот закон ответить они не могут. Им остается только ждать, как их одного за другим – начиная с самого Пу (уж про его-то активы, оформленные на всех этих виолончелистов ролдугиных на Западе всё прекрасно известно) будут публично разоблачать перед всем миром и перед собственным многонациональным российским народом как крупнейших воров во всей мировой истории.

– Андрей Андреевич но, тем не менее, в мире достаточно много стран, которые десятилетиями живут под очень жесткими санкциями, тот же Иран…

– Про авторитарные режимы, известно не только, что они смертны, но также и то, что они внезапно смертны. Что касается российского режима, то его конец может наступить как через несколько лет, так и через несколько недель. Вспомните известную хрестоматийную историю про Владимира Ильича Ленина, который, отвечая в феврале 1917 года на вопрос, когда в России будет революция, ответил, что, мол, вы молодые может быть и доживете и увидите, а нам старикам, уже не придется…

На самом деле, очевидно, что против режима работает целое множество факторов. В том числе, неизбежный разброд в рядах так называемой “элиты”, которая все больше осознает , что Путин не только перестал быть выразителем её интересов, но и чрезвычайно токсичен для нее.

Еще раз подчеркну уникальность нового постаспеновского модуса взаимоотношений Запада с путинской Россией: ничего подобного не было в годы холодной войны с СССР. Примерно 100 миллиардеров, составляющих правящую верхушку страны во главе с Путиным, становятся объектами международного уголовного расследования по обвинению в отмывании средств, нажитых преступным путем. Цитирую по тексту закона – “крупнейшие политические деятели и олигархи близкие к власти в РФ, их состояния, близость к Путину и другим членам “правящей элиты”, участие в коррупции, источники доходов и активы членов их семей и связи с иностранным бизнесом“.

Здесь не только угроза для их активов, это обрушение всего их образа жизни. Они ведь считают себя чуть ли не породнившимися с представителями высшего западного класса. Это и современная медицина, это образование детей и Real Estate, это жены и любовницы на Лазурном берегу. И во всём этом теперь им отказано. Вводятся визовые ограничения – по признаку близости к Путину.

– Вот интересно, оставлена ли лазейка для перебежчиков?

– К перебежчикам могут, наверное, проявить и понимание, но надо понимать, что объявлена персональная война сотне крупнейших воров Российской Федерации и по совместительству ее вождей. И, в чём я совершенно уверен, это охота на волков будет пользоваться популярностью у российского населения. Несмотря на всю машину пропаганды, очень трудно себе представить, что удастся вызвать сочувствие к этим людям. Сейчас американская финансовая разведка фактически продолжит работу Фонда борьбы с коррупцией, располагая гораздо более серьезными ресурсами, чем Алексей Навальный и его сотрудники. Она начнет информировать нас о финансовом состоянии высшего правящего класса России, после чего власти США начнут принимать в отношении этих персонажей соответствующие меры, просто выполняя требования действующих в США законов о борьбе с отмыванием незаконно нажитых средств ( между прочим, Россия является членом соответствующей международной организации Financial Action Task Force).

Сложилась уникальная в мировой истории ситуация, когда вся верхушка правящего класса какой-либо страны признана преступной. Последний раз такая оценка была сделана на Нюрнбергском процессе. И, кстати она была довольно удачно озвучена именно советским обвинителем, товарищем Руденко – “преступники овладели государством и превратили государство в инструмент своих преступлений”. По существу, эту же чеканную формулу повторяет и новый закон, который вчера положили на стол Трампу.

– Ситуация для нашей “элиты”, действительно, похоже складывается аховая. Что они могут предпринять? Какие настроения возобладают – пойти на капитуляцию, или наоборот ещё “задрать” ставки, например захватив какую-нибудь соседнюю страну. Кстати сейчас многие очень опасаются того, что что-нибудь подобное произойдет во время учений “Запад-2017” в Белоруссии, подготовка к которым уже активно ведется.

– Боюсь что Путину это идея давно уже пришла в голову, и он готовит её реализацию. Но не случайно я говорю о растерянности, которая проявилась в официальной реакции МИДа. В ней явно прочитывается желание части кремлевских как бы отмазаться от опции “задирать ставки” и идти на эскалацию конфликта. Вот они и делают вид, что на новый закон они уже соответствующим образом ответили – такими вот страшными мерами, лишив несчастных американцев дач и подвалов. Те, кто хотят какого-то приемлемого для себя выхода из этой ситуации, понимают, что ничего хорошего их не ожидает. Вот-вот как из рога изобилия посыплются сведения, гораздо более убийственные, чем всё то, что до сих пор мог нарыть Алексей Навальный и его ФБК.

Путин же, и условный “бункер” вокруг него, которым уже давно терять нечего, будут искать выход в том, чтобы, повышая уровень эскалации в том числе и военной, отвлекать внимание населения от убийственной информации. Однако по моим ощущениям – группировка “Бункер” находится в меньшинстве. Впрочем, ждать ответа на ваш вопрос осталось совсем недолго, так как самый лучший момент для такой эскалации – это действительно конец августа, начало сентября, тем более, что огромная российская войсковая группировка уже переброшена в Беларусь для учений “Запад”. Вот в течение пары месяцев мы и узнаем, кто возьмет верх – путинский “Бункер”, или условная “Хунта”, которая созрела вести переговоры с Западом об условиях гибридной капитуляции.

Беседовал Федор Клименко