Ванадзорцы недовольны состоянием остановок

В Ванадзоре одной из проблем, привлекающих внимание, является состояние остановок, их ремонт и оснащение. В городе многие остановки находятся, мягко говоря, в неутешительном положении, отсутствуют или сиденья, или крыша. Остановка на улице Вардананц, которая примыкает к скверу Арцах, была построена еще в советские годы. Несмотря на то, что остановка имеет интересное внешнее решение, однако состояние вокруг остановки и скопившийся между скамейками мусор затмевают ее привлекательность.

«По своей форме остановка приятная и оформлена со вкусом, но за ней надо ухаживать. Слава Богу, что хотя бы доски не украли, чтобы использовать для топки. Мусор всегда был. Здесь нет ни одной урны. Если бы имелась, может быть, остановка не была в таком состоянии, – говорит ванадзорец дед Варужан и отмечает: «Если приезжают важные люди, то мусор убирается, рядом асфальтируют. А если нет, то складывается такая ситуация, превращается в лабиринт».

На остановках отсутствуют таблички с расписанием графика и маршрутом движения городского транспорта. Это создает для многих ванадзорцев проблемы: «Я живу в микрорайоне «Базум». Если мне надо добраться до адреса Тарона-4, я не знаю, в какое время подходит транспорт, на остановке жду до тех пор, пока он подъедет. А если бы где-нибудь было бы установлено расписание движения транспорта, было бы очень хорошо», – говорит жительница города Гаяне.