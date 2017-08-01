«Музыкальная Армения» – в исполнении армян и неармян со всего мира: фоторяд

В течение трех недель прибывшие со всего мира 17 музыкантов разных возрастов и национальностей участвовали в программе «Музыкальная Армения», организованной в рамках проекта Всеармянского благотворительного фонда. Целью данной программы являлось укрепление связей с Родиной разбросанных по всему свету армян через армянскую музыку и армянских музыкантов. Музыканты различных возрастов из разных стран Диаспоры, любители и профессионалы, собираются вместе, чтобы совершенствовать свое мастерство у лучших специалистов. Однако проект оказался настолько успешным, что желание принять в нем участие изъявляет также и неармяне. В этом году, к примеру, трое из 17 участников являлись не армянами, но они объединило искусство, в частности, любовь и почтение к Комитасу.

И вот вечером 28 июля концертный зал Всеармянского благотворительного фонда был полон: 17 музыкантов представители на суд зрителей итоги своей 3-недельной напряженной работы.

Каманч и уд, фортепиано и скрипка, виолончель и дудук … в исполнении на разных инструментах прозвучало множество произведений, в основном, конечно же, армянских композиторов.

Семнадцатилетние сестры из США Александра и Лилия Яраляны своими неописуемо чистыми и чарующими голосами сразу же завоевали сердца зрителей, когда исполнили несравненные песни Комитаса, в том числе «Келе цолерн» и «Чинар ес».

Бесподобная техника и эмоциональное исполнение «Рапсодии» Багдасаряна студенткой всемирно известной Джульярдской школы искусств, скрипачки Ани Софи Бюкюджян заставила замереть весь зал.

А Нарине Сисерян исполнила свое собственное произведение – «A dreamer in G», которое было с большой теплотой принято зрителем.

Прибывший из России Марат Аванесян вместе со скрипачом Александром Петриным исполнил третью часть «Трио» Хачатряна.

11-летний Коди Искандарян буквально вступил в поединок с фортепиано во время исполнения «Canon Rock» Пахельбеля-Кояма, точно так же, как Нанор Тер-Петросян при исполнении «Танца Сасунцев» Бабаджаняна, и Акоб Пантак – Генри Коуэлла.

Каро Арсланян смог завоевать сердца зрителей исполнением и на виолончели, и на фортепиано, а Сарасвати Свамини, имеющий в своем происхождении индийские и аргентинские корни, после каманчи сыграл на ударных инструментах, а затем на фортепиано. А Стивен Томсон, не имеющий армянских корней, поклонник Комитаса, на чистейшем армянском языке очень чисто и красиво спел «Мокац Мирза», «Ах, марал джан» и «Ой, Назан».