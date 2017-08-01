Новый запрет ЕАЭС увеличит бедность в приграничных с Грузией населенных пунктах

С 1 июля вошли в силу новые требования Евразийского экономического союза, утвержденные комиссией, согласно которым, на территорию ЕАЭС без растаможки можно ввозить только 5 кг растительно-санитарной продукции, подлежащей карантинному контролю. К ним относятся почти все виды овощей и фруктов. Это вызвало возмущение и недовольство некоторых граждан, в частности, жителей приграничных с Грузией сел, которые ввозили овощи и фрукты с целью перепродажи.

До введения новых требований закон позволял ввозить фрукты и овощи до 50 килограммов, что позволяло сельским фермерам в условиях отсутствия рабочих мест, как они сами говорят, «кое-как перебиваться».

По словам экономиста Вилена Хачатряна, если эти требования ЕАЭС рассматривать с точки зрения данного региона, то естественно, эти сельские фермеры понесут большие финансовые потери: «Если они таким манером могли решать свои социальные вопросы, то сейчас они будут лишены этой возможности», – отмечает Вилен Хачатрян, указав, что если сельчане начнут уплачивать таможенную пошлину за ввозимые продукты, то цены на них повысятся: «Если будут проводить растаможку и потом выставлять на продажу, то в этом случае эти жители уже окажутся в неконкурентных условиях с импортерами, то есть, импортер тоже проходит ту же процедуру, а сельчане, не уплачивая пошлину, в некотором смысле оставаясь вне этого процесса, имели некоторое конкурентное преимущество. А сейчас это преимущество исчезает, и подобные процессы становятся для них даже невыгодными, куда-то ехать, привозить, платить пошлину, иными словами, вкладываемый ими труд отныне финансово нецелесообразен или не обоснован. Что и вызовет повод для недовольства».

Согласно Вилену Хачатряну, если взглянуть на вопрос по правилам классического государства или по правилам конкуренции, то данные шаги правильные, но если взглянуть на это в человеческом, социальном аспекте, то с точки зрения того, что эти люди находятся на пороге бедности, подобные шаги ошибочны. «Решите проблемы этих людей, создайте рабочие места, и только затем уже применяйте», – подчеркивает экономист.

На вопрос Aravot.am, насколько вероятно, что в этом регионе, где люди содержат свои семьи благодаря торговле, повысится процент бедности, Вилен Хачатрян ответил, что бедность увеличится, а состояние люди в определенном смысле ухудшится. «Если каждый содержал одну семью, и если речь идет о 50 людях, то, по крайней мере, пострадают, начнут жить еще хуже 200 человек», – сказал господин Хачатрян, высказав мнение, что столь маленькие сделки «нельзя вводить в сферу подобной жесткой регламентации».

«Что он сумеет сделать? Он ведь не крупный бизнесмен? Всего лишь содержит свой дом, это работа, равная самозанятости, то есть, он самозанятый человек, кое-как перебивается, а ты берешь и регламентируешь даже это, и он вынужденно вылетает из этой сферы», – говорит Вилен Хачатрян.