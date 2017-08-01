Майк Пенс: российская агрессия – главная угроза странам Балтии: видео

Голос Америки. Вице-президент США Майк Пенс заявил в понедельник, что для стран Балтии нет большей угрозы, чем «призрак агрессии» со стороны России. Заявив об этом, Пенс пообещал поддержку Эстонии, Латвии и Литве, которые являются членами НАТО.

«В этот самый момент Россия продолжает попытки силой перекроить международные границы, подорвать демократию суверенных государств и настроить свободные страны Европы друг против друга, – сказал он. – Под руководством президента Дональда Трампа Соединенные Штаты Америки отвергают любые попытки применения силы, угроз, запугивания или вредоносного влияния в странах Балтии или в отношении любого из наших союзников по договору».

Пенс заявил об этом в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Вице-президент США выразил надежду на улучшение отношений с Россией, но в то же время отметил, что «недавние дипломатические действия» властей в Москве не повлияют на приверженность США своей безопасности и безопасности союзников.

Пенс также дал высокую оценку Эстонии за то, что она достигла целевого показателя НАТО, выделяя на оборону не менее 2 процентов от ВВП. Он также отметил, что Латвия и Литва выйдут на этот уровень к концу следующего года. Трамп неоднократно призывал членов НАТО увеличить расходы на оборону.

Эстония, Латвия и Литва обратились с просьбой к США оказать осязаемую военную помощь. Озабоченность стран Балтии по поводу российского экспансионизма резко усилилась после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Позднее Пенс выступил перед военнослужащими НАТО – участниками Программы усиленного передового базирования, которую осуществляет этот западный альянс.

Также в понедельник он вылетит в Грузию, где в воскресенье начались учения с участием военных из США и стран-партнеров НАТО. После Грузии он посетит Черногорию, которая недавно вступила в альянс.

«Наше послание государствам Балтии и мое послание во время визита в Грузию и Черногорию будет одним и тем же, – сказал он в воскресенье после прибытия в Таллинн. – Нашим союзникам здесь, в Восточной Европе, я хочу сказать, что мы с вами, мы стоим с вами плечом к плечу во имя свободы, и для меня большая честь быть здесь».

Военные учения НАТО, которые начались в воскресенье на военной базе Вазиани в окрестностях Тбилиси, стали первым случаем, когда в этой бывшей советской республике, граничащей с Россией, была развернута американская и германская тяжелая военная техника.

В церемонии открытия учений «Достойный партнер – 2017» принял участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В учениях принимают участие около 2800 военнослужащих из пяти стран НАТО – США, Великобритании, Германии, Турции и Словении – и стран-партнеров: Украины, Армении и Грузии.

Пенс заявил, что США ясно дают понять, что «дестабилизирующие действия России, ее поддержка режимов-изгоев, ее действия в Украине – неприемлемы».

Комментируя перспективы усиления американских санкций против России, одобренных подавляющим большинством членов Конгресса на прошлой неделе, Пенс заявил, что он и Трамп «ожидают изменений поведения России».

Вице-президент США эстонцам: "Нет большей опасности для Балтийских государств, чем угроза агрессии со стороны вашего непредсказуемого соседа с Востока". Подробнее о визите здесь – svoboda.org/a/28650326.html Видео: Apnews.com Posted by Radio Svoboda – Радио Свобода on Montag, 31. Juli 2017

«Если Россия изменит свое поведение, – сказал Пенс в Эстонии, – наши отношения могут измениться к лучшему – в интересах обеих стран, в интересах мира и стабильности в регионе и во всем мире».

Пенс предположил, что Трамп «очень скоро» подпишет закон о санкциях, который также содержит меры в отношении Северной Кореи и Ирана.

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