Вице-президент США Майк Пенс прибыл с визитом в Грузию

После прибытия в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс с супругой Карен отправились в ресторан “Мтацминда”, находящийся в комплексе “Фуникулер”, на обед с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и его супругой, передает Радио Свобода.

Как передает Интерфакс, вице-президент США Майк Пенс на официальном ужине в Тбилиси передал грузинским властям послание от американского президента Дональда Трампа.

Пенс процитировал Трампа, по словам которого “США стоят рядом с Грузией”.

“Народ Грузии в течение тысячелетий боролся за то, во что верил – за свободу. Сегодня, когда меня и мою супругу в Тбилиси встречали тысячи людей, я увидел, что в Грузии остается это стремление к свободе, так же, как и в США”, – сказал Пенс, поднимая тост за Грузию и грузинский народ.

Он пожелал Грузии процветания и становления сильной страной.

Ранее вице-президент США Майк Пенс побывал в Эстонии, где подтвердил поддержку Вашингтона балтийским народам и обвинил Россию в попытках “перекроить международные границы” и подорвать демократию”. “Мы солидарны с народами Эстонии, Латвии и Литвы и всегда будем солидарны”, – заявил Пенс в Таллине, где он встретился с тремя президентами стран Балтии – Керсти Кальюлайд, Реймондсом Вехонисом и Далей Грибаускайте.

“Никакая угроза странам Балтии не высвечивается сильнее, чем призрак агрессии от непредсказуемого соседа на востоке, – сказал Пенс. – В этот самый момент Россия продолжает стремиться перекроить международные границы силой и занимается подрывом демократии суверенных государств, пытается столкнуть народы Европы друг с другом”. Соединенные Штаты Америки “отвергают любые попытки использовать силу, угрозы, запугивание или злокачественное влияние в странах Балтии – наших союзников”. Пенс сказал, что администрация США привержена статье 5 Североатлантического договора – содержащей положение о том, что нападение на одну из стран НАТО является нападением на всех членов.

Пенс также заявил, что США не отступят от своих целей из-за того, что Москва потребовала резкого сокращения численности персонала дипломатических учреждений США в России. “Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не будут сдерживать приверженность Соединенных Штатов нашей безопасности, безопасности наших союзников и безопасности свободолюбивых народов во всем мире”, – сказал он.

Фото – RFE/RL