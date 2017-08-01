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12:31 | Август 1 2017

Трамп уволил Энтони Скарамуччи с поста директора по общественным связям Белого дома 10 дней спустя после назначения

Трамп уволил Энтони Скарамуччи с поста директора по общественным связям Белого дома 10 дней спустя после назначения

Президент США Дональд Трамп решил уволить Энтони Скарамуччи с должности директора по связям с общественностью Белого дома.

Об этом говорится в официальном заявлении администрации США.

“Энтони Скарамуччи оставит свою должность директора по связям с общественностью Белого дома. Скарамуччи счел, что лучше всего дать возможность новому начальнику аппарата Джону Келли начать всё с чистого лист и предоставить ему возможность построить свою собственную команду”, – говорится в заявлении Белого дома.

Ранее New York Times сообщила о грядущей отставке Скарамуччи, сославшись на трех лиц, которым стало известно о решении. Сообщение об отставке Скарамуччи появилось всего спустя несколько часов после того, как Трамп привел к присяге нового начальника аппарата Белого дома Джона Келли.

Издание “Политико” сообщает, что увольнение Скарамуччи произошло по просьбе Келли. Скарамуччи пробыл в должности директора всего лишь 10 дней.

Ранее на прошлой неделе Скарамуччи, едва вступив в должность, обрушился с резкой критикой на высокопоставленных чиновников администрации Трампа, в том числе на бывшего главу аппарата Белого дома Рейнса Прибуса, который затем ушел в отставку и был заменен Келли.

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Рубрики: Международные

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