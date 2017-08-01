«Это все ложь»: Самвел Бабаян о выдвинутых против него обвинениях – видео

После первого судебного заседания обвиняемый по делу о ПЗРК «Игла», бывший министр обороны НКР Самвел Бабаян в ответ на вопросы журналистов вчера заявил, что не признает себя виновным.

Прежде чем его увела полиция, журналисты поинтересовались у Бабаяна о выдвинутом против него недавно новом обвинении в отмывании денег. «Это все ложь, скоро увидите», – ответил он. Затем он пошел к прокурору по данному делу Араму Арамяну и у них состоялся короткий разговор.

Один из подсудимых, Санасар Габриелян, объявил, что не принимает обвинения. «Это все подстроено», – подчеркнул он.

Кстати, представитель интересов Самвела Бабаяна, адвокат Аветис Каладжян, удалился сразу же после судебного заседания, не ответив на вопросы дожидавшихся его журналистов.

Напомним, в 2000 году по обвинению в совершении покушения на тогдашнего президента Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна Самвел Бабаян был приговорен к 14 годам лишения свободы, однако спустя четыре года Аркадий Гукасян даровал ему помилование.

Однако вчера в зале суда Самвел Бабаян опроверг утверждение о том, что ему было даровано помилование, подчеркнув, что он вышел из тюрьмы по причине болезни, «а как там это оформили, это уже их проблема».

Вчерашнее судебное заседание было прервано, поскольку отсутствовала адвокат другого подсудимого по делу, Армена Погосяна, Виктория Геворгян.

Следующее заседание суда состоится 28 августа.