Прежде чем «углубляться в причины»

Каждое преступление имеет свои причины. Если я, например, краду на рынке яблоки, то очень вероятно, что я очень люблю яблоки, и у меня нет денег для их покупки. И поэтому, когда я из-за этого предстану перед судом, то вполне вероятно, что найдутся правозащитники, которые призовут углубиться в причины моего преступления, а также расценят мой арест как ограничение свободы слова, поскольку я журналист.

Если мы не имеем дело с неизлечимой патологией невменяемого человека, то объяснения, оправдания, побудительные причины и «мотивы» всегда найдутся. К примеру, когда фальсифицируют выборы какого-либо уровня, то официально, конечно же, заявляют, что «это ложь, фальсификаций не было, представьте доказательства». Но есть, конечно, и неофициальные объяснения: «А чего вы хотите, мы, что, должны были допустить, что правил такой-то? Он не сумеет». Нужно ли здесь «углубляться в причины», или следует принять, что имеющий легитимность идиот более полезен государству, чем не обладающий легитимностью гений? Я, во всяком случае, сторонник такой точки зрения.

В Соединенных Штатах периодически какие-то вооруженные люди заходят в школы и детсады и открывают беспорядочный огонь. Но почему мы тогда не углубляемся в причины, возможно, стрелявшие являются ветеранами войны во Вьетнаме, герои, хорошие люди, может они в тяжелом социальном или психологическом состоянии, может это их бунт против Обамы или администрации Трампа? Почему вы тогда не учитываете, что в Декларации о независимости США говорится, что люди имеют право на вооруженное восстание? Не говоря уже о Декларации ООН о правах человека.

Жена убила топором своего спящего мужа. Непременно следует углубиться в причины. Возможно, она именно таким образом боролась против семейного насилия. И вообще, почему бы не подумать, что это было восстанием против царящей в Армении ситуации, где мужчины держат жен в рабском положении и ограничивают их права. А что ей оставалось делать, если ее не защищает государство?

Или, в Севане произошла потасовка, был убит человек, затем сын убитого совершил вендетту, в итоге чего появился второй погибший. Нужно углубиться в причины случившегося, возможно в первом случае убитый «допек» своих убийц, а во втором случае, сын, не веря в справедливость в Армении, не видел иного выхода, как устроить самосуд.

Подобные дискуссии сами по себе, мне кажется, говорят о серьезной болезни нашего общества. Значительная часть представителей властей, оппозиции, правозащитников и граждан считают, что в «некоторых, исключительных случаях» законы можно попирать во имя каких-то важных, «благородных» целей. Мы будем иметь государство в том случае, когда нарушение закона будет однозначно осуждено, и только после этого мы начнем «углубляться в причины».