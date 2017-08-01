Ереван готов к проектам по транзиту иранского газа в Европу через территорию Армении: Серж Саргсян – иранской газете «Шарг»

У Армении и Ирана тесные дружеские связи, что позволяет углублять двустороннее сотрудничество в экономической и энергетической сферах, заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью иранской газете «Шарг», которую цитирует агентство Русарминфо.

«Ереван готов участвовать в проектах по транзиту иранского природного газа в Европу через территорию Армении. Если по итогам соответствующих обсуждений это будет выгодно всем заинтересованным сторонам, то этот проект можно осуществить», — сказал президент Армении.

В своем интервью Серж Саргсян также отметил, что у Армении и Ирана общее видение вопросов обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Интервью Сержа Саргсяна опубликовано в иранском издании в преддверии его визита в исламскую республики для участия в намеченной на 5 августа церемонии инаугурации переизбранного президента страны Хасана Рухани.