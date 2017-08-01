Население Армении за первую половину 2017г сократилось на 15200 человек: видео

В первой половине нынешнего года численность постоянного населения Армении сократилось на 6200 человек. Постоянное население Армении на 1 июля составляет 2 миллиона 979 тысяч 900 человек, а на 1 января текущего года, по данным Национальной статистической службы, число постоянных жителей в стране составляло 2 миллиона 986 тысяч 100 человек.

Об этом вчера в «Арменпресс» сообщила начальник отдела переписи населения и демографии Национальный статистической службы Карине Куюмджян. По ее словам, по состоянию на 1 июля 2017 года, по сравнению с 1 июля 2016 года, показатель численности постоянного населения снизился на 15 200 человек. Она подчеркнула, что большое влияние на отрицательный показатель численности населения оказала миграция.

По данным за первую половину этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Армению покинули и не вернулись 8700 человек. Негативно повлиял на снижение численности населения также и низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности.

По данным НСС, в январе-июне число родилось 17 тысяч 169 детей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентов. А случаи смертей, согласно данным, представленным г-жой Куюмджян, увеличились на 2,1% – 14 тысяч 709 человек, против 14 тысяч 403 случаев смерти в прошлом году. «В результате разницы между рождаемостью и смертностью сформировался естественный прирост – 2460 человек, по сравнению с 3990 в 2016 году, то есть, мы имеем здесь снижение примерно на 38,3%».

На наш вопрос, какие марзы Армении больше всего покинуло людей, согласно миграционным показателям, госпожа Куюмджян ответила, что лидируют Ширак и Лори. Согласно НСС, в Ширакском марзе по положению на 1 июля этого года численность постоянного населения составила 238 тысяч 300 человек, а по положению на 1 июля 2016 года число жителей этого марза составляло 242 тысячи 400 человек. То есть, их число сократилась на 4100 человек. По положению на 1 июля, в Лорийском марзе численность постоянного населения составила 220 тысяч человек по сравнению с тем же периодом 2016 года. Тогда это число составляло 223 тысячи 900 человек. В Лори население сократилось на 3900 человек.