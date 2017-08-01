The Washington Post: Трамп лично диктовал сыну ложное заявление о встрече с юристом из России

Deutsche Welle. Президент США Дональд Трамп лично формулировал заявление о контактах своего сына с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила американская газета The Washington Post. По данным издания, это произошло на борту президентского самолета во время возвращения в США из Гамбурга, где проходил саммит G20.

Как пишет издание, советники Трампа еще в кулуарах саммита обсуждали, как отреагировать на скандал вокруг российских контактов сына президента США. Было принято решение опубликовать заявление, притом оно должно было быть правдивым. Однако несколько часов спустя, на борту своего самолета, Трамп принял другое решение и лично надиктовал для сына текст заявления, которое оказалось ложным.

В нем говорилось, что Трамп-младший и Весельницкая якобы в первую очередь обсуждали программу по усыновлению российских детей. Позднее сын президента признал, что согласился на встречу после того, как ему сообщили, что у российского юриста есть порочащие Хиллари Клинтон сведения.

Как проходила встреча

Встреча Трампа-младшего с российским юристом состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, спустя две недели после избрания Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Встреча была организована знакомым Трампа-младшего – музыкальным продюсером Робом Голдстоуном по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова. На переговорах также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.

Фото – Deutsche Welle