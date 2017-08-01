450 армянских и 150 ассирийских церквей в Иране задокументированы

ParsToday. Замглавы по вопросам культурного наследия Организации культурного наследия, ремесел и туризма Ирана во время 63-го паломничества в церковь Святого Апостола Фаддея сообщил о том, что в Иране задокументированы 450 армянских и 150 ассирийских церквей, а также проводимых реставрационных работах.

По данным иранского Информационного агентства радио и телевидения Ирана, посещение церкви Святого Апостола Фаддея в ходе 63-го паломничества предводителем армянской епархии Атрпатакана епископом Григором Чифтчяном, представителями епархии с участием представителей ряда министерств Ирана, главы и заместителей департамента Организации культурного наследия, ремесел и туризма провинции Западный Артпатакан имело место в то время, когда данное паломничество, считающееся важным религиозным обрядом для иранских армян и в целом армянского народа, издавна внесено в список духовного наследия Ирана.

Кстати, находящиеся в провинции Ирана Западный и Восточный Артпатакан монастырские и церковные комплексы, в том числе монастырь Св. Фаддея, монастырь Св. Степаноса-первомученика и церковь Цорцор зарегистрированы в Список всемирного наследия.

Замглавы Организации культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Мохаммад Хассан Талебиан, проинформировав о задокументированных в Иране 450 армянских и 150 ассирийских церквей, сказал: «Помимо документирования армянских и ассирийских церквей, разработан также целый ряд проектов по их реконструкции, которые, учитывая их важность, остаются приоритетными в повестке дня».

Замглавы Организации культурного наследия, ремесел и туризма Ирана в другой части своих высказываний, затронув важность данного паломничества и ориентированность иранцев на мирное сосуществование иранских народностей с мировыми религиями, сказал: «Присутствие паломников из других стран в качестве культурных послов является возможностью передать дружелюбии и доброжелательности иранцев в ходе истории, а также особое уважительное отношение ИРИ к мировым религиям и их последователям».

На снимке – Армянская церковь в Исфахане (Иран)