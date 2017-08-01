Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:45 | Август 1 2017
15:45 | Август 1 2017

В селе Шамирам неизвестный из охотничьего ружья открыл стрельбу на кладбище, трое погибших: Полиция

В селе Шамирам неизвестный из охотничьего ружья открыл стрельбу на кладбище, трое погибших: Полиция

В селе Шамирам марза Арагацотн Армении неизвестный ворвался на территорию кладбища и открыл огонь по присутствующим, сообщает пресс-служба Полиции Армении.

По предварительным данным, жертвами стрельбы стали три человека, пятеро получили ранения. Стрелявший скрылся.

Сотрудники Полиции установили личность стрелявшего. По имеющимся сведениям, он стрелял из законно зарегистрированного охотничьего ружья «Сайга».

По предварительным данным, преступление произошло на бытовой почве. Принимаются меры для обнаружения подозреваемого. Ведется следствие.

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Рубрики: Происшествия

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