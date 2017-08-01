Американская бронетехника прошла маршем по городам Грузии – Сенаки, Кутаиси, Хашури и Гори: фото, видео

Американская бронетехника, прибывшая в порт Поти, вчера проследовала с запада Грузии на восток – к месту проведения международных учений «Достойный партнер-2017» (Noble Partner), передает Новости-Грузия.

Американские бронетранспортеры «Страйкер» вчера остановились в городах Сенаки, Кутаиси, Хашури и Гори.

Местные жители получили возможность познакомиться с американскими военными и осмотреть военную технику. Фотографии распространяет министерство обороны Грузии.

Первая часть следующей на учения военной техники поступила в грузинский порт Поти 28 июля и уже доставлена к месту проведения маневров.

Для участия в Noble Partner 2017 в Грузию из Германии была доставлена находящаяся на вооружении Европейского командования ВС США техника: германский бронетранспортер Boxer, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker – последние впервые будут задействованы в учениях. Всю технику довезли поездом из Германии до болгарского города Бургас, а оттуда на пароме переправили в грузинский порт Поти. После завершения учений техника будет возвращена в Германию.

Фото и видео – из сайта МО Грузии