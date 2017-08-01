Стрелявший на траурной церемонии в селе Шамирам приехал из России

Обвиняемый в убийстве сегодня четырех человек в селе Шамирам Арагацотнского марза Тельман Калашян является бывшим жителем общины Аракс Армавирского марза. Бывший глава общины Аракс Аваг Микаелян рассказал Aravot.am, что тот со своей семьей уехал в Россию еще в девяностые годы. У него здесь, по словам Микаеляна, нет даже дома. «Изредка он приезжал в Армению, и уезжал».

Бывшему главе общины Аракс неизвестно, какие долговые проблемы были у Калашяна с убитыми. Напомним, что по сообщению armlur.am, у него с убитыми имелся совместный бизнес, и он приехал сегодня в село Шамирам, чтобы решить вопросы долга.

«Я даже и не знал, что он снова приехал в Армению, но когда приезжает, значит, у него есть какая-то проблема», – сказал г-н Микаелян, не уточняя, что именно за проблема. Он сообщил, что в Араксе у Калашяна нет никаких родственников, все находятся в России.

Напомним, в селе Шамирам марза Арагацотн Армении неизвестный ворвался на территорию кладбища и открыл огонь по присутствующим, сообщила пресс-служба Полиции Армении.

По предварительным данным, жертвами стрельбы стали три человека, пятеро получили ранения. Стрелявший скрылся.

Сотрудники Полиции установили личность стрелявшего. По имеющимся сведениям, он стрелял из законно зарегистрированного охотничьего ружья «Сайга».

По предварительным данным, преступление произошло на бытовой почве. Принимаются меры для обнаружения подозреваемого. Ведется следствие.

Фото Гагика Шамшяна