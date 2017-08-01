В результате наезда электровоза погибла 37-летняя женщина

30 июля, в 15.30 в Базумское отделение Полиции РА поступило сообщение, что на железнодорожных путях, проходящих за административным зданием Дорожной полиции Ванадзора, электропоезд сбил женщину.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа выяснила, что примерно в 15.10 часов на третьем пикете 26,52-километрового отрезка пути Памбак-Ванадзор электропоезд совершил наезд на женщину 30-37 лет, которая скончалась.

В результате проведенных мероприятий была установлена личность погибшей. Ею оказалась Техмине Ванесян 1980 года рождения.

Следствие ведет Следственное управление Лорийского марза

Полиция Армении