Майк Пенс ответил на вопрос: «Защитят ли США Грузию в случае нападения России?»

Новости-Грузия. «Защитят ли США Грузию в случае нападения России?», — на такой вопрос пришлось отвечать находящемуся в Тбилиси с официальным визитом вице-президенту США Майку Пенсу.

Вопрос вице-президенту задала журналист издания «Вашингтон Пост» Эшли Паркер, он звучал так: «Ответные шаги Росии, согласно которым, например, Россия решила направить 100 тысяч военнослужащих к границам НАТО для проведения учений — какой была ваша реакция на это? И также вы сказали, что поддерживаете стремление Грузии в НАТО. Как по-вашему, защитят ли Соединенные Штаты Америкик Грузию в случае нападения России?»

Майк Пенс ответил на вопрос так:

«Спасибо за этот вопрос. Президент Трамп направил меня в это турне, чтобы донести ясное послание до стран Балтии, Черногории и Грузии, что США поддерживают свободолюбивые страны и мы делаем это не только на словах, но и доказываем на деле. Президент подчеркнул, что американский контингент ясно выражает, что мы верны нашим обязательствам.

Что касается переброски Россией 100-тысячного контингента, то это еще одно подтверждение того, насколько важно, чтобы партнеры НАТО стояли на одной позиции. Я и Трамп верим, что можно иметь лучшие отношения с Россией, однако переговоры между двумя странами всегда начинаются с разделения позиций каждого партнера».