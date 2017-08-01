Банк ВТБ (Армения) совместно с системой UNISTREAM запустил бесплатные драмовые переводы по всем направлениям

Начиная с 01.08.2017г. клиенты Банка ВТБ (Армения) могут отправлять бесплатные денежные переводы в драмах РА по системе UNISTREAM из 65-и филиалов Банка. Переводы будут выплачиваться за рубежом в валюте, выбранной заранее клиентом-отправителем.

Переводы UNISTREAM осуществляются бесплатно также в том случае, если отправка перевода производится из-за рубежа в РА, и отправитель указывает в качестве валюты выплаты перевода драмы РА.

География переводов UNISTREAM охватывает 100 стран мира, количество пунктов — более 300 000.

Клиенты могут отправлять и получать бесплатные денежные переводы UNISTREAM не только в филиалах Банка, но также могут воспользоваться бесплатной услугой VTB Transfer, которая позволяет получить сумму денежного перевода, не посещая Банк. Достаточно позвонить по номеру 87-87, указать свои данные, и в течение считанных минут отправленный денежный перевод будет зачислен на карточный счет клиента Банка ВТБ (Армения).