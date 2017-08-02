Македония и Болгария подписали в Скопье историческое соглашение о дружбе и сотрудничестве: видео

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и его македонский коллега Зоран Заев подписали в Скопье историческое соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на болгарское издание БГНЕС.

Документ является результатом 18-летних усилий нескольких правительств.

“Подписание договора о дружбе демонстрирует наличие политической воли для решения проблемных вопросов. Болгария и Македония вместе сделали исторический шаг”, – заявил Заев.

Соглашение предусматривает поддержку Болгарией стремлений Македонии к присоединению к ЕС и НАТО, улучшение условий торговли и транспортной инфраструктуры, а также упрощение таможенных и пограничных формальностей.

Согласно документу, будет создана комиссия, которая попытается решить исторические вопросы, по которым у стран остается разное видение. У Македонии и Болгарии немало культурных и лингвистических сходств, однако они сохраняют разное видение общей истории XIX века, когда болгарские националисты провозгласили подчиненную Османской империи Македонию частью Болгарии. Кроме того, Болгария не признавала македонский язык. Обе страны обвиняли друг друга в нарушении прав меньшинств по обе стороны границы.

Подписанное соглашение предусматривает обещание соблюдать права меньшинств в странах и использует дипломатические формулировки македонского и болгарского языков.

Кроме того, обе страны отныне заявляют, что не имеют территориальных претензий друг к другу и обещают не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Соглашение уже ратифицировал парламент Болгарии, единогласную его поддержав. В Македонии против соглашения выступает бывшая правящая партия VMRO DPMNE, которая обещает не голосовать за него.

Фото и видео – БГНЕС (Болгария)