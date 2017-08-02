Два упущения армянской дипломатии за четверть века: Арман Навасардян – видео

По мнению Чрезвычайного и Полномочного посла Армана Навасардяна, армянская дипломатия в течение последних 25 лет имела два больших упущения: не открыла в Армении посольство Израиля и вывела Арцах из переговорного процесса. «Если второе исправить очень трудно, то первое сравнительно легко. Израиль является страной, в отношениях с которой мы можем получить доступ к нескольким сферам – ИТ, медицине, применении модели профилактики эмиграции и прочего», – объявил сегодня дипломат в Пресс-клубе «Айели».

Напомним, что ранее по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Армении с официальным визитом находился министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби. Он в правительстве своей страны в течение нескольких лет занимал пост министра, ответственного за вопросы разведки и безопасности. Израильский чиновник в Ереване заявил, что в армяно-израильских отношениях зафиксирован «прорыв».

Прорыв в настоящее время в армяно-израильских отношениях, по словам Армана Навасардяна, обусловлен рядом геополитических факторов. Посол не считает правильным, что в основу внешней политики Армении заложены три проблемы – признание геноцида, армяно-турецкие отношения и вопрос Арцаха. По его словам, есть много других вопросов, не решая которые мы проигрываем и в этих вопросах.

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