Такая роскошь непозволительна в нынешних условиях, это недостойно нас: Эдуард Агабекян

«Я думаю, что для безопасности должно быть сделано все возможное. Такая роскошь непозволительна нам в нынешних условиях, это недостойно нас», – сказал в беседе с Aravot.am глава фракции «Движение-88» Национального собрания Республики Арцах Эдуард Агабекян, комментируя недавно приобретенные для государственных учреждений роскошные автомобили.

«Имея много проблем в строительстве армии, в вопросах безопасности и выделять сразу такие огромные средства на роскошные машины, конечно же, неправильно. Я думаю, что это понятно любому.

Это не значит, что мы говорим – вообще нельзя, просто все имеет свою меру. Что касается прежних машин, то я не в курсе о подробностях. Во всяком случае, жалоб на их неисправность автомашин не было», – отмечает глава фракции.

Давид АБАГЯН