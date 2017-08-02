Жена убитого советника губернатора Армавира – дочь известного врача Арама Мкртчяна

Жена убитого советника губернатора Армавира является дочерью известного и заслуженного врача Арама Мкртчяна. Об этом Aravot.am рассказал руководитель общины Сардарапат Бабкен Варданян.

Убитый советник Манук Симонян жил со своей семьей именно в этой общине, по словам господина Варданяна – в родительском доме.

«О насилии, если оно и было, мне ничего неизвестно. Насколько я знаю, он был хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим горожанином. А каким было его второе лицо в семье, я не знаю… Они не были жителями моей общины, просто жили в отцовском доме Манука. В Армавире у них была квартира, и у нас они на учете не состояли», – сообщил глава Сардарапатской общины.

Жена убитого советника губернатора по профессии врач, но, согласно господину Варданяну, не работает: «Отец жены был нашим заслуженным врачом, главным врачом Армавирской больницы, наверное, больше 30 лет, и сейчас эта больница носит имя ее отца – Арама Мкртчяна».

Глава Сардарапата признался, что у него были глубокие разногласия с убитым: «Довольно глубокие разногласия. Всего лишь здоровались, и то лишь в областной администрации. Он был скрытным, молчаливым человеком. Для меня он был сложным человеком».