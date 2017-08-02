Арман Навасардян: американо-российские противоречия ставят сложную задачу перед армянской дипломатией – видео

Применение Соединенными Штатами санкций против Российской Федерации для Чрезвычайного и Полномочного посла Армана Навасардяна не было неожиданным шагом, так как США вступают в стадию реализации геополитических интересов. Выступая вчера в Пресс-клубе «Айели» на тему о сложившейся геополитической ситуации, г-н Навасардян отметил, что данные санкции направлены не только против России. В прицеле Соединенных Штатов находится и Дальний Восток, и на Ближнем Востоке Иран, и Россия в евразийских масштабах. Посол не согласен с теми аналитиками, которые считают это временной проблемой, после чего все быстро вернется в свое русло. Исходя из сегодняшних реалий и задач, которые стоят перед Соединенными Штатами, он считает, что это процесс затянется на десятки лет.

«Решение Конгресса и Сената США не зависит от подходов какого-либо президента или политической партии, или от политической ситуации. И это отныне устранить невозможно. Если это не холодная война, то это экономическая война против России, и проблема в том, что она затрагивает интересы также и других держав», – сказал он, добавив, что США не смогут отказаться от своих гегемонистских амбиций. В любом случае, по мнению дипломата, обострение отношений с Соединенными Штатами для официальной Москвы удобный повод развивать европейский вектор. Что из этого выйдет, покажет время. Одновременно посол отмечает, что Россия меняет свой политический вектор, устремляясь на Восток. «Россия и Соединенные Штаты демонстрируют политику мускулов», – говорит дипломат.

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Арман Навасардян считает беспрецедентным сокращение Москвой дипломатического корпуса США на 755 человек. Вопреки объяснениям Москвы, он не считает произошедшее симметричным ответом: «США сейчас в растерянности». А закрытие американских складов он считает парализацией дипломатических объектов США в России.

В политическом аспекте, противостояние Соединенных Штатов с Россией, по его мнению, негативно отразится на Армении – сократится возможность маневрирования армянской дипломатии между Россией и Соединенными Штатами. Он считает, что Россия сделает более твердой свою позицию по отношению к своим союзникам. Посол согласен с той точкой зрения, что Армения пострадает также и в экономическом аспекте: «Когда сталкиваются сверхдержавы, малые страны никогда не могут извлечь из этого выгоду».

Навасардян затрудняется сказать, как отразится этот конфликт между США и РФ на работе Минской группы. Жизнь покажет. Но то, что перед нашей дипломатией стоят сложные проблемы, это однозначно: «Надо суметь быть гибкими, чтобы обойтись в создавшейся ситуации малой кровью». Он поддерживает комплементарную политику Армении, но его волнует то, что это может повлиять и на подписание нового соглашения между ЕС и Арменией и развитие отношений ЕС-Армения. «Это уравнение со многими неизвестными», – говорит Арман Навасардян.