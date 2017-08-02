«После вступления в ЕАЭС фермеры Баграташена не могут вывезти в Грузию более пяти килограмм продуктов»: Степан Григорян

«После вступления в ЕАЭС, жители Баграташена не могут вывозить в Грузию более 5 килограммов сельхозпродукции»: Степан Григорян

Новые санкции США против России еще больше обострят ситуацию на Южном Кавказе. По мнению экспертов, обострение отношений между США и Россией приводит к обострению ситуации в регионе.

На обсуждениях в «Медиа-центре» в понедельник эксперт изданий Ph.D., Forbes, The National Interest и The American Thinker Арег Галстян констатировал, что проект санкций США против России уникален: «За последние 20 лет в США не было документа, который получил бы такую поддержку со стороны Палаты представителей и Сената этой страны. Эта законодательная инициатива имеет в основном внутриполитические побудительные причины. Прошло шесть месяцев со дня, когда Трамп стал президентом США, однако сенсации вокруг его администрации в связи с РФ не оставляли места, что снижает его рейтинг. А это вообще не выгодно Трампу накануне предстоящих в 2018 году выборов. У Трампа нет гарантий, что в 2020 году добьется успеха. И потому все это республиканцы делают также и исходя из своих интересов».

Руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян считает, что чем больше будут обостряться отношения между США и РФ, тем больше будет политических столкновений в нашем регионе».

В этом контексте господин Григорян напомнил о проблемах, возникших после вступления в ЕАЭС. Он отмечает, для преодоления санкций Россия посредством ЕАЭС введет новые правила игры, чтобы защитить своего производителя. В качестве примера Степан Григорян указал на то, что Россия внесла изменения и запретила нашим водителям работать с своими водительскими правами. Или баграташенский фермер не может вывозить в Грузию более пяти килограммов сельхозпродукции: «В этом интерес России. Она отвечает на санкции. Санкции, применяемые США и Европой против РФ, проводят к тому, что РФ не может использовать новые технологии и в энергетической сфере. В этом и вся суть. Эти новые технологии России не может дать Китай. А когда с Россией работали США и Европа, они ставили условие, что должны соблюдаться демократия, защита прав человека, а Турция и Китай таких условий не ставят».

Экономист Вилен Хачатрян, оценивая воздействие санкций с экономической точки зрения, отметил, что если какая-то страна повышает таможенные пошлины, другая страна предпринимает контрмеры. Проще говоря, если тебе дают пощечину, ты даешь ответную пощечину, и это уже перерастает в драку. Такую логику имеют санкции: «Санкции против России заставляют ее поменять политику. И она направила свою политику диверсификации на Азию – на китайский и индийский рынки. С другой стороны, чем больше повторяются санкции по их характеру, тем больше адаптируется к ним Россия. Экономическая ситуация требует пересмотров».

На вопрос, не может ли сыграть роль в вопросе улучшения отношений между РФ и США фактор европейских стран, в частности, Германии, господин Галстян ответил: «Американский газ для Европы в несколько раз дороже, чем российский. Но Америка говорит Европе, что во имя общего партнерства надо идти на уступки. Фактически, Европа начинает играть на нескольких струнах. Сейчас, исходя из экономических интересов, взяли на вооружение другую позицию, тогда как они первыми объявили Россию своим врагом».

Господин Хачатрян затронул фактор Ирана и Катара, которые являются газовыми гигантами, и отметил, что Америка своей проводимой политикой предпринимает все, чтобы отрезать Россию от ее энергетических партнеров: «Америка по очереди с разным обоснованием бьет по тем странам, которые имеют колоссальные энергетические запасы». Применяются две схемы: или наносится удар по отдельным странам, или по всему миру. Санкции в отношении Ирана для нас могут иметь негативные последствия. 25-30 процентов нашего товарооборота проходит по территории Ирана. То есть, замечаем, что одни из наших ворот в мир, которые являются решением для Армении в случае рисковых ситуаций, находятся под ударом. Под ударом находится и наш военный партнер – Россия. Получается, что и Армения тоже оказывается под серьезными ударами».

Фото «Медиа-центра»