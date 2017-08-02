Майк Пенс: заверяю вас, что Америка и наши союзники делают большой акцент на безопасности Грузии

Новости-Грузия. Завершая свой визит в Грузию вице-президент США Майк Пенс вчера побывал на авиационной базе в поселке Алексеевка близ Тбилиси и обратился к грузинским и американским участникам многонациональных учений «Достойный партнер-2017».

«Мы стоим рядом с вами потому, что грузинская пословица гласит: «Сила в единстве». Соответственно, вместе мы будем сильнее. Я нахожусь здесь по поручению президента США, чтобы выразить вам благодарность за ту службу, которую вы несете для защиты свободы своей родины. Вы – лучшие! США и Грузия разделяют общие ценности, которые подразумевают стремление к свободе. Мы стоим здесь для того, чтобы подчернуть незыблемое партнерство и сказать грузинским друзьям, что мы рядом с ними!», — заявил Майк Пенс.

Вице-президент подчеркнул важность начавшихся в Грузии 30 июля двухнедельных учений НАТО и отметил, что стратегическое партнерство между США и Грузией «сейчас сильнее, чем раньше».

«Ясным проявлением этого являются совместные учения. Для того, чтобы мы стали сильнее, «Достойный партнер» собирает военнослужащих из Грузии и стран-партнеров. Это дает возможность Грузии защититься в будущем, дает возможность стать частью сил быстрого реагирования НАТО. Заверяю вас, что Америка и наши союзники делают большой акцент на безопасности Грузии», — сказал вице-президент.

Майк Пенс вспомнил о грузинских миротворцах, погибших в Афганистане, и подчеркнул, что американский народ всегда будет помнить грузинских солдат, погибших за свободу.

Он еще раз отметил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии со стороны США и заявил, что в условиях администрации президента Трампа ни одна страна не получит права поставить под вопрос международно признанные границы Грузии.

К участникам учений обратились президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Леван Изория.

«Вооруженные силы наших стран бок о бок находятся на грузинской земле для защиты нашей безопасности и свободы. Поэтому вы являетесь достойными и ваше партнерство является важнейшим для нашего общего благополучия», — заявил Маргвелашвили.

«Название «Достойный партнер» является не случайным. Наши военные заслужили его за надежность и самопожертвованность, которую они вносят в международную безопасность», — сказал Изория, подчеркнув важность визита вице-президента США в Грузию.

После завершения официальной части встречи вице-президент США лично поговорил и сфотографировался с участниками учений – грузинскими и американскими военными.

После встречи в рамках учений НАТО «Достойный партнер-2017» Майк Пенс завершил свой двухдневный официальный визит в Грузию. Из Тбилиси вице-президент направился в Черногорию.

Фото – Новости-Грузия