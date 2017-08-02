Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:36 | Август 2 2017
11:36 | Август 2 2017

Компания SSA Marine из США станет оператором терминала глубоководного порта Анаклия в Грузии и его инвестором

Компания SSA Marine из США станет оператором терминала глубоководного порта Анаклия в Грузии и его инвестором

Новости-Грузия.  Американская компания SSA Marine станет оператором терминала глубоководного порта Анаклия и его инвестором.

Соответствующее соглашение вчера было подписано в администрации правительства Грузии.

На церемонии подписания присутствовал  премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который провел встречу с  вице-президентом SSA Marine Робертом Воттерстом и основателями «Консорциума развития Анаклии».

Стороны обсудили планы, свящанные с развитием глубоководного порта на западе Грузии. Также были отмечены вопросы развития экономического партнерства  между Грузией и США.  Квирикашвили подчеркнул важность в этой связи визита в Грузию вице-президента Майка Пенса и той помощи, которую США оказывают Грузии.

SSA Marine является оператором 250 терминалов портов по всеми миру и специализируется на морских терминальных и железнодорожных операциях. В год компания обслуживает 27,2 миллиона контейнеров.

SSA Marine стала второй американской компанией, которая будет заниматься строительством порта Анаклия. Другая американская компания, занимающаяся проектами в сферах инфраструктуры и капитального строительства, Conti International LLC, является, наряду с компанией TBC Holding, основателем «Консорциума развития Анаклия».

В сообщении не уточняется, в каком объеме SSA Marine собирается осуществить инвестиции в порт.

Проект глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье Грузии является самым масштабным проектом властей. Строительство первой фазы предусматривает инвестиции в размере  586 миллионов долларов. В марте 2017 года компания «Консорциум развития Анаклия» представила генеральный план развития порта, который рассчитан на 50 лет.

Первый этап строительства порта начнется в ноябре 2017 года и завершится до 2020 года. За это время планируется построить порт для грузовых судов, терминал для контейнеров, волнорез и двор для интермодальных железнодорожных перевозок. Пропускная способность порта после завершения строительства первого этапа составит 16,8 миллиона тонн в год.

Для осуществления всего проекта понадобится 52 года, после чего  пропускная способность порта составит 76,5 миллиона тонн в год. Рядом с  глубоководным  портом в Анаклия будет построен город – спутник.

Фото – Новости-Грузия

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Рубрики: Международные, Экономика

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