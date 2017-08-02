Рекс Тиллерсон планирует встретиться с Сергеем Лавровым в выходные в Маниле

Радио Свобода. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле в выходные 5-6 августа. Тиллерсон сделал это заявление 1 августа, сказав, что отношения Вашингтона с Россией “продолжают испытывать значительный стресс”. Тем не менее, по его словам, Вашингтон работает с Россией и другими, чтобы попытаться создать условия для мирных переговоров в Сирии.

По словам Тиллерсона, Вашингтон по-прежнему придерживается мнения, что у президента Сирии Башара аль-Асада нет будущего в Сирии и что иранские бойцы, которые помогают войскам Асада бороться с повстанцами в Сирии, должны вернуться домой. Несмотря на попытки России резко сократить число сотрудников дипломатических учреждений США в России в ответ на новые санкции США против Москвы, Тиллерсон сказал, что Россия и Соединенные Штаты по-прежнему разделяют интерес к борьбе с терроризмом.

Государственный департамент США сообщает, что Тиллерсон отправится на Филиппины 5 августа в рамках пятидневного тура по Юго-Восточной Азии, в ходе которого он также посетит Таиланд и Малайзию. В Маниле Тиллерсон встретится с дипломатами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, где обсудит “денуклеаризацию Корейского полуострова, безопасность на море и борьбу с терроризмом”.

Тиллерсон не обвиняет Китай в развитии северокорейской программы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерные боеголовки. Но отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Китай использовал свое экономическое влияние на Пхеньян. Тиллерсон также заявил 1 августа, что Вашингтон не добивается смены режима в Северной Корее. Он также отметил, что хотел бы когда-нибудь поговорить с северокорейскими лидерами.