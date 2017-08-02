Михаил Ходорковский: о санкциях против России

Российский общественный и политический деятель, руководитель “Открытой России” и один из главных оппонентов политики Кремля Михаил Ходорковский на своей странице в Фейсбуке написал:

“Наконец прочитал новый американский законопроект о санкциях. Ничего себе, Трамп с Путиным поговорили в Гамбурге!

Несомненно, это удар по международным прерогативам американских президентов (как нынешнего, так и будущих) – санкции больше нельзя отменить указом.

США двигаются к парламентской модели?

Несомненно, у законопроекта есть бизнес-измерение. Американцы твердо уверены в перспективах сланцевого газа и формируют для него рынки в Европе.

Они закрывают для нас рентабельное освоение арктического шельфа. Как минимум на десятилетия. Тяжелые платформы мы всерьез освоим не завтра.

Они повышают для Европы важность своей роли на Ближнем Востоке – резервном источнике газового сырья. Не удивлюсь если роль НАТО там будет еще расширена.

Они окончательно, на многие десятилетия, меняют нас с Китаем (и не только) местами в сфере науки и технологий. Под технологическими санкциями 140 миллионная страна в 21 веке обречена на отставание.

Наверняка есть еще десятки последствий, которые еще предстоит оценить.

В современном мире такие решения, как новые американские санкции, хоть и выгодны принимающей их стороне, но невозможны, если нет признанного международным сообществом повода. В противном случае принимающая сторона теряет репутацию, становится «непредсказуемой», что сводит на нет все возможные преимущества.

Каким же м..ком надо быть, чтобы эти поводы дать! Ну ладно, Крым. Беззаконие несомненное, но российское общество готово терпеть (ради чего правда – непонятно. Отдыхать публика все равно предпочитает в Турции и Египте. Дешевле и услуг больше).

Но чтобы влезть в американские президентские выборы, пытаясь повлиять на то, Хилари там будет президентом или Трамп?! Фантастические идиоты!

На этом фоне усиление персональных санкций смотрится как некоторая компенсация российскому обществу, когда сборищу околокремлевских лизоблюдов у трона слегка подогревают …сковородку, которую они лижут.

Заодно наворованное будет легче вернуть после неизбежной смены власти. А уж кому вернуть – обществу или вновь пришедшим во власть, зависит от самого общества. Будете приветствовать приход нового вождя, ожидая на диване, что он «сделает хорошо» – не взыщите. Любой вождь имеет свое окружение, которому пироги и достанутся.

Альтернатива есть – политическое представительство, парламентская республика, контролируемая власть.

Но это же с дивана слезать!

Тогда не обижайтесь – смотрите и завидуйте, как американская демократия пользуется амбициями наших идиотов вопреки их надеждам на идиотизм американских лидеров”.