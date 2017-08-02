В Гюмри закрылись все магазины вокруг здания администрации Ширакского марза

В Гюмри по очереди закрываются все магазины вокруг здания администрации Ширакского марза. Причем, закрываются как продовольственные магазины, так и магазины, где продаются тканевые изделия, шторы, занавеси, отличающиеся богатым ассортиментом.

Этнограф Арташес Бояджян закрытие магазинов объясняет и снижением числа покупателей, и тем, что в Гюмри не открываются предприятия. «Если нет покупателей, мало жителей, а магазинов много, это, естественно, ведет к убыточной деятельности магазина. А в таком случае, естественно, магазин закроется. В Гюмри каждый день открываются магазины, и ежедневно снижается численность населения. Это, естественно, нарушает баланс. Следовательно, вовсе не следует удивляться, что открываются три магазина, а десять закрываются. Это закон рынка, город насыщен магазинами, по положению на сегодня городу не нужны столько магазинов и объектов обслуживания.

Конечно, надо понимать и людей, открывающих объекты обслуживания. Они не могут найти другую сферу деятельности, обеспечивающую заработок. Очень мало промышленных предприятий, а существующие имеют проблемы. Решить этот вопрос можно только открытием промышленных предприятий, а это в глобальном смысле связано с доступностью железнодорожных коммуникаций, наличием квалифицированных кадров, которые должны производить продукцию. Все это – звенья единой цепи. Одно звено может работать хорошо, другое – плохо, и дело не пойдет. Нашему городу необходимы капитальные вложения и квалифицированная рабочая сила. Профессиональный уровень очень важен, да и инвесторы не стремятся инвестировать в Гюмри. Вопросов очень много…», – говорить этнограф.