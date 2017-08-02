Дмитрий Рогозин удалил в твиттере запись «Ждите ответа, гады» о конфликте с румынскими властями

Вице-премьер Дмитрий Рогозин удалил все твиты о своем конфликте с румынскими властями, которые не пустили самолет с российским чиновником в свое воздушное пространство. Об этом сообщает российское издание Meduza.

Рогозин, который находится под санкциями ЕС, с конца июля собирался прилететь в Кишинев на празднование 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Его пригласил президент Молдавии.

Перед поездкой российского чиновника предупредили, что он должен прилететь на гражданском, а не на военном самолете. В итоге Рогозин 28 июля полетел рейсом S7. На границе с Румынией самолет развернули; румынские власти отказались пропустить самолет с чиновником, который находится под санкциями. Лайнер сел в Минске. Дмитрий Рогозин после этого написал твит: «Ждите ответа, гады».

1 августа «Медуза» обратила внимание, что этот твит стерт. Тем не менее, его текст сохранен, например, на сайте РИА Новости. Рогозин стер и другие твиты, в частности, обращение к сотруднице Первого канала, которую он назвал «пятой колонной». Также стерты все его твиты о планах по поездке в Молдавию.