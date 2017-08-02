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18:37 | Август 2 2017

Сломанный палец армянского правосудия

Сломанный палец армянского правосудия

На фото представлена статуя Мхитара Гоша, установленная в суде первой инстанции столичного административного района Шенгавит. Памятник этот находится в здании суда уже несколько лет. Он сменил статую Фемиды.

Сколько времени сломан палец правосудия в здании суда первой инстанции административного района Шенгавит – я не знаю. Но это символично в контексте отношения общества к правосудию. Об этом отношении высказался и президент, заявив: «Объявляем новый этап войны несправедливости. Каждый из нас, как боролся и борется за независимость нашей родины, безопасность ее границ, с той же преданностью и усердием должен бороться за справедливость».

Получится ли эта борьба со сломанным пальцем?

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»
01.08.2017г

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Рубрики: Газета «Аравот», Общество, Право

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