«До 2007г я не мог найти даже 12 наркоманов, а после 2007г каждый вылавливаемый преступник проходит по этой статье»: Аршак Гаспарян

«Публикуемые как минимум в социальных сетях цифры показывают, что у нас намного больше жертв из-за убийства внутри страны, чем на границе. Это будет обеспокоить соответствующие органы. Возросло и число случаев семейного насилия и убийств. Но также факт то, что средства массовой информации сейчас стали более активны, чем были 10 лет назад», – отметил председатель НПО «Социальная справедливость», психолог уголовного судопроизводства Аршак Гаспарян, отвечая на вопрос Aravot.am, возросло ли у нас количество уголовных преступлений или же эта тема просто стала чаще освещаться в прессе.

Г-н Гаспарян отметил, что в целом этот год, и особенно последние три месяца полны эмоциональных вспышек у людей, которые привели к преступлениям. Он считает, что причинами в нашей стране является вообще восприятие людьми понятий наказания, ответственности и безнаказанности. «Сложилась ситуация, когда рядовой гражданин понимает, что в Армении в разных сферах, если не во всех, возлагать надежды, вообще требовать справедливости, не получается, и он идет на самосуд».

По заверению Гаспаряна, так бывает в основном в тех случаях, когда происходит смена общественного строя, и среди общественности начинается процесс индивидуализации: мы разрушили советскую систему ценностей, а новую еще не создали. И поэтому те модели поведения, которые прежде считались зазорными и неправильными, сегодня они постепенно меняются. По словам специалиста, граждане затрудняются отличить правильное и неправильное, силой и слабостью, и достигают до той черты, когда в некоторых случаях совершение преступления не только не наказывается, не считается зазорным, но в некоторых небольших группах начинает даже становиться обычным явлением.

Аршак Гаспарян отметил, что подобная ситуация просуществовала до 1997 года, а затем после 2007-2008 годов, когда началась общественная кампания, что совершение преступления – это нормально. В связи с этим, г-н Гаспарян сказал: «Когда отсутствует качественное образование, от детского сада до докторантуры, когда не демонстрируется, что стремление к образованию и учитель – это самые уважаемые должности и звания, у вас всегда будет такая ситуация. Когда через прессу от телесериалов до обычных развлекательных передач не проводится черта, что граждане должны воздерживаться от преступлений, а, наоборот, порой оправдывается насилие, это не может не повлиять даже на зрелого человека».

Он уверен, до тех пор, пока у нас не появится отдельный орган или юридическая единица, включающие в себя специалистов, психологов, которые займутся исследованием и дадут государству ответ на вопрос, почему у того или иного человека начинают развиваться криминальные наклонности, мы ничего достигнуть не сможем. В связи с этим г-н Гаспарян провел сравнение: «Мы должны понять, как получается, что до 2007 года я не мог найти даже 12 наркоманов, чтобы реализовать программу, а после 2007 года каждый вылавливаемый преступник, независимо от того, какое он совершил деяние, проходит по статье о хранении и использовании наркотических средств. Кто-то должен дать ответ на этот вопрос?».

Отвечая на вопрос, не связано ли ухудшение ситуации также с поведением и представлениями правящей элиты, г-н Гаспарян сказал: «Когда депутат говорит хуже, чем парень с моего двора с самым уличным воспитанием, когда принимающие политические решения лица не могут произнести грамотно на родном языке четыре предложения, когда вы видите, что деньги, положение, мораль можно иметь даже без образования, естественно, что число людей, желающих получить образование, будет меньше.

Когда гражданин видит, что твои должностные лица владеют бизнесом, но в законе написано обратное, когда ты показываешь, что ты можешь поступать, как угодно, то и в результате этих фактов у гражданина, тем более малообразованного, спокойно может возникнуть даже иллюзорное восприятие, что, мол, кто что хочет, то и делает. Гражданин чувствует себя в одиночестве, не может иметь представления о чувстве собственной принадлежности в своей стране, не видит государственную структуру, систему, которые служат ему. И в этом случае у него может возникнуть чувство вседозволенности, что ведет к росту внутренней агрессивности, эскалации, и приводит к подобным шагам. И это еще не конец».

На наше замечание, что последние дни мы постоянно стакиваемся в основном со случаями вендетты – мести, и это тоже происходит из-за отсутствия у гражданина чувства собственной принадлежности и чувства одиночества, господин Гаспарян ответил: «Месть одна из форм самосуда. Когда ты не доверяешь правосудию, и остаешься один на один со своими проблемами, у тебя нет надежд, – как на совершенную профессиональную структуру, – ни на полицию, ни на прокуратуру, у тебя возникает желание свершить правосудие собственными руками. Но, конечно, ни месть, ни желание лишить жизни кого бы то ни было, не может быть оправдано».