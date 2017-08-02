Дружественные отношения между Ереваном и Тегераном не ограничиваются лишь словами: Серж Саргсян – агентству IRNA

Дружественные отношения между Ереваном и Тегераном не ограничиваются лишь словами, заявил президент Армении Серж Саргсян в эксклюзивном интервью иранскому информагентству ИРНА накануне своего визита в Тегеран, где примет участие в церемонии инаугурации избранного президента ИРИ Хасана Роухани.

Указав на многолетнюю историю отношений между Тегераном и Ереваном, президент Армении заявил, что существует очень мало стран, которые смогли остаться вместе в течение тысячелетней истории и продолжать своё тесное взаимодействие до настоящего времени на основе взаимного уважения.

«Сотрудничество между Ираном и Арменией в области электроэнергии и газа имеет важное значение не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения энергетической безопасности двух стран», – сказал президент Армении, комментируя значимость сотрудничества с Ираном в энергетической сфере.

«Сегодня Армения может связать Иран со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с этой точки зрения важна роль свободной экономической зоны на границе с Ираном в Сюникской области РА», – отметил президент Саргсян.

«Мы провели переговоры с Ираном по преференциальному торговому режиму в рамках Евразийского экономического союза», – сказал глава армянского государтсва, добавив, что подобное взаимодействие не только даёт возможность иранским предпринимателям выходить на рынок ЕАЭС, но и возможность членам Союза входить на иранский рынок.

Кроме того, Серж Саргсян указал: «Мы высоко ценим взвешенную и принципиальную позицию Ирана в вопросе урегулирования карабахской проблемы».

«А лучший вклад, который каждый член международного сообщества может внести в урегулирование карабахской проблемы, – сдерживание деструктивной и провокационной политики Азербайджана адресными заявлениями и более практичными шагами, приведение Баку в конструктивное поле», – подчеркнул Серж Саргсян.

Отвечая на вопрос о влиянии сотрудничества между Ираном, Арменией и Россией на укрепление мира и стабильности на региональной и международной арене, Саргсян сказал:

«Иран, Армения и РФ – дружественные страны как с точки зрения двусторонних отношений, так и в трехстороннего сотрудничества. Проводимая нашими странами миролюбивая политика в регионе сама по себе служит залогом мира и стабильности. Одновременно, считаю, у наших стран есть потенциал для расширения сотрудничества в трехстороннем формате.

В контексте наблюдающихся в настоящее время в нашем регионе процессов важно, чтобы Армения, Иран и РФ в еще большей степени консолидировали свои усилия в деле укрепления мира и безопасности в регионе, создав прочный фронт в борьбе с экстремизмом».

Президент Армении также осудил исламофобию, отметив, что как и любое другое явление, которое вызывает ненависть к другим, исламофобия является неприемлемой.

«Армяно-иранские отношения являются ярким примером прекрасных связей между христианскими и мусульманскими государствами, и они могут служить образцом для подражания для других стран мира», – сказал он.

В ответ на вопрос об уровне сотрудничества между Ираном и Арменией в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, президент Саргсян заявил, что Армения привержена своим международным обязательствам в борьбе с наркотиками и в связи с этим были предприняты практические шаги в направлении тесного сотрудничества с международными организациями и странами, в том числе с Ираном.

«У нас с Ираном взаимная заинтересованность в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, мы считаем, что совместные действия в этой сфере приведут к укреплению связей между соседними странами», – отметил он. Серж Саргсян добавил, что с целью укрепления взаимосвязей между двумя странами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков модернизация погранперехода Мегри может иметь особое значение.

Комментируя вступление в силу безвизового режима между Ираном и Арменией, глава армянского государства заявил, что отмена визового режим для граждан двух стран, с одной стороны, конструктивный шаг в направлении дальнейшего углубления исторических отношений между Ираном и Арменией, а с другой стороны – содействует расширению сотрудничества между двумя странами в различных областях, в том числе в сфере экономики, инвестиций, туризма.

По его словам, вследствие вступления в силу безвизового режима между двумя странами в этом году, по сравнению с 2016 годом, значительно увеличилось число иранских туристов в Армению.

«Мы считаем, что сотрудничество между Ираном и Арменией в сфере туризма не ограничивается только двусторонними отношениями, оно будет более эффективным», – сказал президент Саргсян, добавив, что полная реализация потенциала двух стран в сфере туризма в региональном масштабе будет выгодна для всех сторон.

Указав на открытие в марте текущего года в Армении центра проверки соответствия продукции стандартам халяль, Саргсян отметил, что цель проекта – расширение экспорта армянской продукции на иранский рынок, а также обеспечение для иранских туристов среды, созвучной их национальным обычаям.

Как сообщалось ранее, 5 августа президент Армении Серж Саргсян примет участие в церемонии инаугурации президента Роухани.