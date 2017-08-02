Основанные на вековой дружбе отношения между Арменией и Ираном можно назвать образцовыми: Серж Саргсян – агентству IRNA

«Основанные на вековой дружбе отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Ираном можно назвать образцовыми», – заявил президент Армении Серж Саргсян в эксклюзивном интервью иранскому информационному агентству ИРНА.

По словам Сержа Саргсяна, опираясь на историю своих двусторонних отношений, Иран и Армения могут развивать и углублять взаимосвязи, а также устранить препятствия на пути расширения всесторонних связей.

Серж Саргсян отметил, что и Ереван, и Тегеран заинтересованы в дальнейшем укреплении и развитии двусторонних дружественных отношений, что было подтверждено и в ходе состоявшегося в декабре 2016 года визита президента Ирана Хасана Роухани в Армению.

«С радостью должен отметить, что политический диалог между Арменией и ИРИ находится на высоком уровне. Считаю, что в межгосударственных отношениях у наших стран нет каких бы то ни было политических проблем или каких-либо ограничений для развития сотрудничества. Однако, по нашей оценке, уровень экономических отношений между Арменией и Ираном не соответствует уровню политического диалога. Мы пока полностью не реализовали тот огромный потенциал, существующий для развития армяно-иранских торгово-экономических отношений», – сказал президент Армении.

Он отметил также, что Армения и Иран развивают тесное сотрудничество и в сфере культуры.

«Когда мы говорим, что у нас с Ираном добрососедские отношения, то это не просто слова. Мы высоко ценим, что в Иране всегда с уважением относятся к нашему культурному наследию, реставрируют наши древние памятники, церкви, многие из которых включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В свою очередь в Ереване отремонтирован памятник XVIII века – Голубая мечеть», – указал президент Саргсян.

Отвечая на вопрос о перспективах развития транзитного коридора Персидский залив – Черное море, президент Армении заявил: «В наших двусторонних отношениях, считаю, важное место может занять сотрудничество в сфере транспорта, частью чего является и программа транспортного коридора Персидский залив – Черное море, что не ограничивается только двусторонним форматом, а имеет четкую региональную направленность».

«Данный проект предоставляет прекрасную возможность Армении, Ирану, Грузии, Болгарии и Греции развивать свою инфраструктуру, что, в конце концов, приведёт к их экономическому развитию», – отметил С. Саргсян.

«Планируются также программы реализации мультимодальных перевозок, направленных на активизацию осуществления через территорию Армении перевозок грузов из Ирана в Европу и в обратном направлении и увеличение объемов товарооборота. Что же касается армянского дорожного участка этого международного транспортного коридора, то отмечу, что власти Армении реализуют масштабные программы по благоустройству и повышению транзитных возможностей. Среди подобных инициатив – инвестиционная программа дорожного коридора Север-юг», – добавил глава армянского государства.

Как напоминает иранское агентство, 5 августа президент Армении Серж Саргсян примет участие в церемонии инаугурации президента ИРИ Хасана Роухани. Ожидается, что президента Армении будут сопровождать министр иностранных дел Эдвард Налбандян, а также министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.