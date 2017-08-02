Вице премьер России Дмитрий Рогозин – персона нон грата: МИД Молдовы

Пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы в среду официально объявила вице-премьера России Дмитрия Рогозина “нежелательной персоной” на своей территории. Как следует из документа, российскому политику запрещен въезд в Молдову и транзит через ее территорию, передает Настоящее время.

Пресс-служба МИД Молдовы в среду официально объявила вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата https://t.co/1Yy2e2SLaj pic.twitter.com/tLgo9EOSZg — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 2, 2017

“Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин был приглашен в МИДЕИ в связи с недавними публичным и заявлениями вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина. В частности, внимание посла было обращено на интервью Рогозина телеканалу “Россия-24″ (ВГТРК), в котором он допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдовы и ее граждан. Российский вице-премьер также допустил оскорбительные оценки в адрес властей страны”, – сказано в документе.

Власти Молдовы расценивают эти выпады расцениваются как “порочащие” и “лживые”, сказано в заявлении. А поскольку это не первые подобные заявления со стороны Рогозина, они “не могут быть расценены иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства”.

“Учитывая эти обстоятельства, послу сообщили о решении властей Молдавии объявить Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории Республики Молдова, запретив ему въезд и транзит через территорию Молдовы. Отмечаем, что это решение принято с учетом всех институционных процедур и было сообщено российской стороне в соответствии со всеми дипломатическими нормами”, – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

28 июля Рогозин летел в Молдову на встречу с пророссийским президентом Игорем Додоном, а из Кишинева собирался ехать в непризнанное Приднестровье на встречу с лидером сепаратистов Вадимом Красносельским.

Но уже в процессе полета выяснилось, что власти Румынии не разрешили Рогозину пролет по своей территории. Через территорию Украины российский политик в Кишинев тоже лететь не смог, и самолет был вынужден развернуться и приземлиться в Минске (якобы именно дотуда хватило топлива). Оттуда вице-премьер РФ вернулся в Москву, а остальные пассажиры полетели в Кишинев.

Возмущенный Рогозин в твиттере пообещал: “Ждите ответа, гады”, но позже твит удалил. После он заявил в телеинтервью, что за срывом его поездки в Кишинев и Тирасполь стоит лидер правящей в Молдове Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк.

Рогозин курирует российский ВПК и тесно связан с контингентом российских военных, которые размещены в Приднестровье в рамках миротворческой миссии. Решение об их размещении было принято в 90-е годы, сразу после того, как сепаратистский регион объявил о своей независимости. Однако недавно парламент Молдовы принял решение о выводе контингента, с чем российские власти категорически не согласны.