Рейтинг Карена Карапетяна понизился

Директор полноправного члена Gallup International Association, ООО «Эм Пи Джи» Арам Навасардян, обобщив итоги результатов исследования деятельности правительства и премьер-министра, заявил, что рейтинг Карена Карапетяна снизился на 10 процентов. На встрече с журналистами в Пресс-клубе «Заркерак» господин Навасардян вчера отметил, что с 5 по 15 июля в Ереване и марзах было проведено интервьюирование 1104 лиц. Погрешность выборки составила 3%.

Согласно исследованиям, рейтинг снизился у всех партий. Арам Навасардян считает это нормальным и отмечает: «В поствыборный период это нормальное явление». По данным опроса, 34,3% общества считают, что положение экономики страны находится в плохом состоянии, 32,3% – в очень плохом. Работой президента РА довольны 24,5%, правительства – 26%, парламента – 18%. По этому поводу Арам Навасардян заметил: «Во время проводимых с 2006 года исследований на первом месте по положительным результатам находилась работа президента, а во время последних двух этапов несколько более положительно оценивается работа правительства».

По результатам опросов, самую высокую политическую оценку получили министры Армен Амирян, Давид Тоноян – 3,4, Виген Саргсян – 3,2, Арцвик Минасян – 3,1.

По данным опроса, стиль работы Карена Карапетяна в марте оценили положительно 80,6% респондентов, а в июле – 71,7%.

Арам Навасардян констатировал, что отмечается снижение рейтинга премьер-министра примерно на 10%, а затем пояснил: «Надо понимать, что этот показатель зарегистрирован в июле, когда нет предвыборной кампании. Но 71,7% также высокая оценка, и на политической арене нет другой фигуры, у которой был бы такой высокий рейтинг». Карену Карапетяну доверяют 63,4% респондентов, тогда как ожидания от правительства уменьшились почти в два раза.

На вопрос, чем объясняется снижение доверия к правительству, тогда как показатель доверия к Карену Карапетяну остается высоким, господин Навасардян ответил: «Можно доверять Карену Карапетяну, но в системе работают и другие люди. Другой аргумент – отсутствие альтернативы. Есть ли сегодня другой политический деятель, который может лучше осуществлять перемены? Пусть покажется, и общество примет его».

На вопрос к респондентам, как они оценивают Карена Карапетяна как политического деятеля, 65% дали положительный ответ, 68,6% хотят видеть его на посту премьер-министра и после 2018 года.

На вопрос, продолжит ли Карен Карапетян исполнять обязанности премьер-министра Армении и после апреля 2018 года, 54,3% респондентов ответили положительно. А 43,2% опрошенных вообще не доверяют властями РА.

Арам Навасардян сообщил, что они намерены провести еще одно исследование в октябре, чтобы представить оценку правительства за один год.