В ближайшие 5 дней температура воздуха в Армении достигнет 38-41 градуса тепла: МЧС

Радио Свобода. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении сообщает, что с 3-7 августа на территории Армении ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 41 градуса тепла и высокий риск возникновения пожара. Средняя температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-6 градусов.

Индекс ультрафиолетовых лучей 3 августа ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов. Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный удар, говорится в сообщении МЧС.

На территории Армении с 3-7 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса. В Ереване с 3-7 августа ожидается погода без осадков.