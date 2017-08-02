Трамп подписал: беспрецедентные санкции против России – закон США

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 августа, подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, передает Deutsche Welle.

Верхняя палата Конгресса США вечером в четверг, 27 июля, подавляющим большинством голосов проголосовала за обновленный пакет ограничительных штрафных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее. За введение новых санкций проголосовали 98 из 100 сенаторов. Основанием для принятия санкций против Москвы являются аннексия Крыма, а также хакерские атаки с целью повлиять на президентские выборы. Ранее, 25 июля, законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей.

В ответ, уже 28 июля, российский МИД потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве, а также в генконсульствах в регионах, до 455 человек и лишил американское посольство права пользования дачей в Серебряном бору и московскими складами.

Санкции по отношению к России будут ощутимыми

От новых штрафных мер может пострадать прежде всего проект “Северный поток – 2”, вся трубопроводная инфраструктура России, а вместе с ней экспорт нефти и газа.

Отныне под санкции США могут попасть гораздо большее число физических лиц. Это те, кто, с точки зрения США, причастен к кибератакам и нарушает режим санкций. Причем потенциально штрафные меры – от заморозки активов до аннулирования виз – распространяются не только на тех, кто уличен в нарушениях, но и на их ближайших родственников.

Также ужесточатся ограничения на передачу российским компаниям с долей государства от 33% американских технологий по разведке и добыче нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых месторождениях. Ужесточение действующего режима санкций коснется и финансового сектора.