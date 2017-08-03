Правительство освободит от кредитных процентов объект члена Совета старейшин

Правительство намерено освободить ЗАО «Банное хозяйство Ванадзора» от обязательства по погашению кредитов. Об этом становится известно из повестки заседания правительства на 3 августа.

Проектом решения предусматривается «отсрочить сроки погашения имеющегося остатка в размере 252.928 долларов по кредитной линии в размере 361.332 долларов, предоставленной согласно кредитному договору «Ванадзорскому банному хозяйству», освободив от обязательств уплаты начисленных по состоянию на 12 июня 2017 года процентов в размере 31.875 долларов, и насчитываемых в дальнейшем процентов, и простив начисленный по состоянию на 12 июня 2017 года штраф в размере 4727 долларов, и штрафы, насчитанные на день принятия данного решения».

По тому же проекту, министерству финансов поручается в 10-дневный срок внести изменения в заключенный между министерством и компанией договор, установив, что в пункте 1 этого решения компания обязана с целью погашения остатка кредита в размере 252.928 долларов внести в госбюджет в 2017 году сумму в драмах, эквивалентную 5000 долларам, с 2021 по 2025 гг. ежегодно – сумму в драмах, эквивалентную 36.322 долларам, а в 2026 году – сумму в драмах, эквивалентную 36.318 долларам.

Примечательно обоснование этого решения, согласно которому, этой компании предоставляется льгота в рамках программы восстановления зоны бедствия. В проекте отмечается, что «…путем реструктуризации кредита компании, оказавшейся в тяжелом финансовом положении в результате снижения спроса на банные услуги, способствовать ее экономической деятельности, сохранить созданные рабочие места, улучшить финансовое положение и, путем осуществления дополнительной инвестиционной программы самой компанией, способствовать непрерывной деятельности компании».

Правительство ожидает, что в результате этой поддержки компания, за счет внедрения дополнительных финансовых средств, созданием в Лорийском марзе сферы гостиничных услуг и продовольственного обеспечения, компания, используя часть своего недвижимого имущества, получит возможность перестроить и расширить экономическую деятельность, создать новые рабочие места, улучшить финансовое положение и осуществить обслуживание кредита.

Эту компанию правительство освободило от погашения процентов и уплаты штрафов также и в 2015 году. Директором и владельцем ЗАО «Ванадзорское банное хозяйство» является член Совета старейшин Ванадзора Сейран Агабекян, который вошел в состав Совета старейшин по списку АРФД. Кстати, деятельность этой компании в «Списке хозяйственно-бытовых объектов» отмечена как «сауна».

Aravot.am спросил у господина Агабекяна, почему правительство уже во второй раз предоставляет такие льготы этой сауне, и не достигла ли компания таких льгот благодаря связям с РПА и АРФД? Напомним, что по сведениям прессы, Сейран Агабекян руководителем предвыборного штаба главы фракции РПА в НС Армении Ваграма Багдасаряна.

«Это был не я, а мой брат, у него родственные связи с Багдасаряном, это он руководил штабом. Ванадзор маленький город, все знают друг друга. Я беспартийный, но в хороших отношениях и с Республиканской партией, и с дашнаками».

Что касается освобождения от уплаты процентов по кредитам, то Агабекян сказал, что этот кредит не его, его в свое время брало государство, затем, в 2007 году он приобрел данный объект, а вместе с ним и кредитные обязательства: «Я с 2007 года выплатил только проценты в размере 280.000 долларов, я даже не видел этого кредита, его дали не мне, они взяли его за укрепление здания. Потом, когда я его купил, меня обязали погашать кредит. Это не сауна, это была общественная баня, сегодня она ни к чему не пригодна. Баня перепрофилирована, было инвестировано 100 миллионов драмов, баня стала объектом общественного обслуживания, но все равно не оправдывает себя. Сейчас я сдаю помещения этого объекта в аренду, но плату за аренду не вносят. Я обращался в правительство, сказал, что нахожусь в безвыходном положении. Я этот кредит использовал бы более целенаправленно. А они взяли и оставили обязательства на мне».

На наше замечание, что если имеются финансовые проблемы, как же министерство финансов в проекте уверяет, что эта компания откроет рабочие места, осуществит новые инвестиции, господин Агабекян сказал, что представил программу оздоровления, и намерен банное хозяйство превратить в гостиницу: «Думаю, программа оправдает себя».